Sıla: Şarkılarım fizik problemi gibiydi

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ZÜLFÜ Livaneli’nin öncülüğünde, Livaneli Vakfı, Bodrum Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen

3. Akdeniz Edebiyat Günleri, 26-27 Temmuz’da gerçekleştirildi. Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Sıla, kariyerinin başında yazdığı şarkılarla ilgili konuştu: “İnsan iyi şarkı yazana kadar kötü şarkı yazmak zorunda kalıyor. O zamanlar benim şarkılarım fizik problemi gibiydi. Çözümlemesi, anlaşılması, dinlemesi zordu. Yazıyı ön planda, müziği ikinci planda tutuyordum. İlk gençlikte tutunduğumuz yazarlar, şairler, müzisyenler; birçok kahraman var hayatımızda. Ve tabii çok öykünüyoruz onlara. İster istemez alıntılar, taklitler oluyor. Ta ki orijinal form tutturulana kadar. Sonra o öykündüğünüz kahramanlardan biri oluyorsunuz.”

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Sıla sözlerini şöyle sürdürdü: “İnsanlar hep aynı şarkıları duymak istiyor. Ama gelişmeniz için değişmeniz, yol almanız gerekiyor. Ben ‘Bir Vur Kadehi Ustam daha yapmadın’ diyeni çok duyuyorum. E yapılmıştan bir tane daha niye yapayım ki?”

Mesleğim beni özgürleştirdi

Sıla, mesleğinin kendisinde yarattığı dönüşümü anlattı: “Sanat sanat için mi, toplum için mi klişesine girmek istemem ama ben sonunda ikisinden de yapmaya karar verdim. Burada dengeyi yönetmek de bir sanat. Ben pervasız olduğum, beğenilme endişesi yaşamadığım zamanlara, o ruh haline dönerek kaygılarımı azalttım. Merdivende şiir okuyamayan bir çocuktum. Mesleğim beni özgürleştirdi.”