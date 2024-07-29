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Sıla: Şarkılarım fizik problemi gibiydi

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#Sıla#3. Akdeniz Edebiyat Günleri#Zülfü Livaneli
Sıla: Şarkılarım fizik problemi gibiydi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2024 08:04

Müzik dünyasının sevilen seslerinden Sıla, 3. Akdeniz Edebiyat Günleri’ne konuşmacı olarak katıldı. Ünlü sanatçı, katılımcılara şarkı yazarlığı serüveninden bahsetti. “İlk zamanlar şarkılarım fizik problemi gibiydi. Çözümlemesi, anlaşılması, dinlemesi zordu” diyen Sıla, kendisini zaman içinde geliştirdiğini söyledi.

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ZÜLFÜ Livaneli’nin öncülüğünde, Livaneli Vakfı, Bodrum Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen
3. Akdeniz Edebiyat Günleri, 26-27 Temmuz’da gerçekleştirildi. Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Sıla, kariyerinin başında yazdığı şarkılarla ilgili konuştu: “İnsan iyi şarkı yazana kadar kötü şarkı yazmak zorunda kalıyor. O zamanlar benim şarkılarım fizik problemi gibiydi. Çözümlemesi, anlaşılması, dinlemesi zordu. Yazıyı ön planda, müziği ikinci planda tutuyordum. İlk gençlikte tutunduğumuz yazarlar, şairler, müzisyenler; birçok kahraman var hayatımızda. Ve tabii çok öykünüyoruz onlara. İster istemez alıntılar, taklitler oluyor. Ta ki orijinal form tutturulana kadar. Sonra o öykündüğünüz kahramanlardan biri oluyorsunuz.”

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Sıla: Şarkılarım fizik problemi gibiydi


GELİŞMEK İÇİN DEĞİŞMELİ

Sıla sözlerini şöyle sürdürdü: “İnsanlar hep aynı şarkıları duymak istiyor. Ama gelişmeniz için değişmeniz, yol almanız gerekiyor. Ben ‘Bir Vur Kadehi Ustam daha yapmadın’ diyeni çok duyuyorum. E yapılmıştan bir tane daha niye yapayım ki?”

Sıla: Şarkılarım fizik problemi gibiydi

Mesleğim beni özgürleştirdi

Sıla, mesleğinin kendisinde yarattığı dönüşümü anlattı: “Sanat sanat için mi, toplum için mi klişesine girmek istemem ama ben sonunda ikisinden de yapmaya karar verdim. Burada dengeyi yönetmek de bir sanat. Ben pervasız olduğum, beğenilme endişesi yaşamadığım zamanlara, o ruh haline dönerek kaygılarımı azalttım. Merdivende şiir okuyamayan bir çocuktum. Mesleğim beni özgürleştirdi.”

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#Sıla#3. Akdeniz Edebiyat Günleri#Zülfü Livaneli

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