Sıla: İlker'i izleme cesaretini kendimde bulamadım

Haberin Devamı

Sıla, “Siz o sahneleri izleyince kıskandınız mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“O iş teklifi geldiği zaman İlker, çok büyük bir kısmı İngilizce olacak zannediyordu. Fakat büyük bir kısmı İspanyolca olduğundan çok çalışmak zorunda kaldı. Ben de o ara babamı kaybettim. Öyle bir arafta kaldık ki Madrid’e çekimlere gidemedim. Sevişme sahneleri o kadar zor çekiliyor ki. Ne Maggie, Maggie ne İlker, İlker. İki farklı insanı canlandırıyorlar. İnsanlar İtalya’da izlemişti ve İlker ile fotoğraf çektiriyorlardı. Bundan daha gurur verici bir şey olamaz. Ben ise diziyi tamamen izleme cesaretini kendimde bulamadım. Ne olursa olsun delirip vazo fırlatmamak için kendi kafama tabii. Kolay bir şey değil, insan ne kadar profesyonel yaklaşmaya çalışsa da. Hepimizin çok insani güdüleri ve dehlizleri var.”

Haberin Devamı

“İlk şarkımı 11 yaşımda yazdım. İlk gençlik yıllarımda bunları sakladım. Şarkı söylüyordum ve bu biliniyordu. Şarkıcı olacağımı da biliyordum. Çünkü kendi şarkılarını yazıp söyleyen bir şarkıcı olmaktı hayalim. Şarkı yazmasaydım zaten şarkıcı olmak istemezdim. Çocukluk arkadaşım Gözde Kansu, beni çok yüreklendirdi. Profesyonelleşmeye karar verdim. Şarkı yazmayı çok önemli bir şey gibi düşündüm.”