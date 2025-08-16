×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Sıla: İlker'i izleme cesaretini kendimde bulamadım

Güncelleme Tarihi:

#Sıla#İlker Kaleli#La Pasión Turca
Sıla: İlkeri izleme cesaretini kendimde bulamadım
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2025 07:37

SILA, Kaan Ölker’in Fizy’de yayınlanan podcast programına konuk oldu. Şarkıcı, sevgilisi İlker Kaleli’nin İspanyol dizisi ‘La pasión turca’da partneri Maggie Civantos ile yakınlaştığı sahneler hakkında konuştu.

Haberin Devamı

 Sıla, “Siz o sahneleri izleyince kıskandınız mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“O iş teklifi geldiği zaman İlker, çok büyük bir kısmı İngilizce olacak zannediyordu. Fakat büyük bir kısmı İspanyolca olduğundan çok çalışmak zorunda kaldı. Ben de o ara babamı kaybettim. Öyle bir arafta kaldık ki Madrid’e çekimlere gidemedim. Sevişme sahneleri o kadar zor çekiliyor ki. Ne Maggie, Maggie ne İlker, İlker. İki farklı insanı canlandırıyorlar. İnsanlar İtalya’da izlemişti ve İlker ile fotoğraf çektiriyorlardı. Bundan daha gurur verici bir şey olamaz. Ben ise diziyi tamamen izleme cesaretini kendimde bulamadım. Ne olursa olsun delirip vazo fırlatmamak için kendi kafama tabii. Kolay bir şey değil, insan ne kadar profesyonel yaklaşmaya çalışsa da. Hepimizin çok insani güdüleri ve dehlizleri var.”

Haberin Devamı

Sıla: İlkeri izleme cesaretini kendimde bulamadım

Sıla, sevgilisi İlker Kaleli’nin İspanyol dizisi ‘La pasión turca’da partneri Maggie Civantos ile yakınlaştığı sahneleri izlemediğini açıkladı.

ŞARKI YAZMASAYDIM ŞARKICI OLMAZDIM

Sıla ayrıca çocukluk yıllarında şarkı sözü yazdığını gizlediğini açıkladı:

“İlk şarkımı 11 yaşımda yazdım. İlk gençlik yıllarımda bunları sakladım. Şarkı söylüyordum ve bu biliniyordu. Şarkıcı olacağımı da biliyordum. Çünkü kendi şarkılarını yazıp söyleyen bir şarkıcı olmaktı hayalim. Şarkı yazmasaydım zaten şarkıcı olmak istemezdim. Çocukluk arkadaşım Gözde Kansu, beni çok yüreklendirdi. Profesyonelleşmeye karar verdim. Şarkı yazmayı çok önemli bir şey gibi düşündüm.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sıla#İlker Kaleli#La Pasión Turca

BAKMADAN GEÇME!