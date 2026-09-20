Sıla gibi her şeye burnumu sokmam

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Beste Sırapınar’a konuşan oyuncu, “Daha 17 benim için arkadaşlık, Bodrum, yaz enerjisi, harika bir ekip, başarılı bir yönetmen ve sıcacık bir aile demek. Bu proje çok istediğim bir işti. Uzun zamandır hayalini kuruyordum. Kabul edildiğimi öğrendiğimde çok mutlu oldum” dedi.

Karakteriyle ortak yönlerinden bahseden Dalgıç, “Sıla bazı şeyleri önceden sezip arkadaşlarıyla paylaşır. Ben de öyleyim. Ama onun kadar her şeye burnumu sokmam” ifadelerini kullandı.

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Pastel Film yapımı ‘Daha 17’, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle ekrana gelecek.