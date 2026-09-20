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Sıla gibi her şeye burnumu sokmam

Güncelleme Tarihi:

#Kanal D#Daha 17#Ezgi Dalgıç
Sıla gibi her şeye burnumu sokmam
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2026 12:29

Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi ‘Daha 17’de Sıla karakterini canlandıran Ezgi Dalgıç, projeye ve rolüne dair samimi açıklamalarda bulundu.

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Beste Sırapınar’a konuşan oyuncu, “Daha 17 benim için arkadaşlık, Bodrum, yaz enerjisi, harika bir ekip, başarılı bir yönetmen ve sıcacık bir aile demek. Bu proje çok istediğim bir işti. Uzun zamandır hayalini kuruyordum. Kabul edildiğimi öğrendiğimde çok mutlu oldum” dedi.

Sıla gibi her şeye burnumu sokmam

Karakteriyle ortak yönlerinden bahseden Dalgıç, “Sıla bazı şeyleri önceden sezip arkadaşlarıyla paylaşır. Ben de öyleyim. Ama onun kadar her şeye burnumu sokmam” ifadelerini kullandı.

Sıla gibi her şeye burnumu sokmam

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Pastel Film yapımı ‘Daha 17’, bu akşam saat 20.00’de yeni bölümüyle ekrana gelecek.

 

 

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#Kanal D#Daha 17#Ezgi Dalgıç

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