Sıkı Tutun filmi konusu ve oyuncuları: Sıkı Tutun (The Ledge) Tv'de ilk kez yayınlanıyor!

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2022 yapımı aksiyon gerilim filmi ilk kez televizyonda yayınlanıyor. The Ledge konusu ve oyuncuları izleyicilerin dikkatini çekiyor. Filmin yapımcılığını Milos Djukelic ve Kate Hoffman üstleniyor. İşte Sıkı Tutun filmi konusu ve oyuncuları

SIKI TUTUN FİLMİ KONUSU NEDİR?

İki arkadaş arasındaki kaya tırmanış macerası korkunç bir kabusa dönüşür. Kelly, en iyi arkadaşının cinayetini kameraya kaydettikten sonra, kanıtları ve önlerine çıkan herkesi yok etmek için her şeyi yapacak olan sıkı sıkıya bağlı bir arkadaş grubunun bir sonraki hedefi haline gelir. Çaresizlik içinde, tehlikeli bir dağ uçurumuna tırmanır ve sadece 20 metre ötedeki katillerle kapana kısıldığında hayatta kalma içgüdüsü test edilir.

SIKI TUTUN OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Ben Lamb- Joshua rolünde

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Brittany Ashworth- Kelly rolünde,

Anais Parello- Sophie rolünde,

Nathan Welsh- Reynolds rolünde,

Louis Boyer- Nathan rolünde

David Wayman- Taylor rolünde oynuyor.