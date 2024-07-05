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Sıkı Tutun filmi konusu ve oyuncuları: Sıkı Tutun (The Ledge) Tv'de ilk kez yayınlanıyor!

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Sıkı Tutun filmi konusu ve oyuncuları: Sıkı Tutun (The Ledge) Tvde ilk kez yayınlanıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2024 14:30

Orijinal adı The Ledge olan Sıkı Tutun filmi televizyon ekranlarında ilk kez izleyicisiyle buluşuyor. Yönetmenliğini Howard J. Ford'un üstlendiği filmin başrollerinde Ben Lamb, Brittany Ashworth, Anais Parello yer alıyor. Peki, Sıkı Tutun filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte filmin detayları...

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2022 yapımı aksiyon gerilim filmi ilk kez televizyonda yayınlanıyor. The Ledge konusu ve oyuncuları izleyicilerin dikkatini çekiyor. Filmin yapımcılığını Milos Djukelic ve Kate Hoffman üstleniyor. İşte Sıkı Tutun filmi konusu ve oyuncuları

SIKI TUTUN FİLMİ KONUSU NEDİR?

İki arkadaş arasındaki kaya tırmanış macerası korkunç bir kabusa dönüşür. Kelly, en iyi arkadaşının cinayetini kameraya kaydettikten sonra, kanıtları ve önlerine çıkan herkesi yok etmek için her şeyi yapacak olan sıkı sıkıya bağlı bir arkadaş grubunun bir sonraki hedefi haline gelir. Çaresizlik içinde, tehlikeli bir dağ uçurumuna tırmanır ve sadece 20 metre ötedeki katillerle kapana kısıldığında hayatta kalma içgüdüsü test edilir.

SIKI TUTUN OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Ben Lamb- Joshua rolünde

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Brittany Ashworth- Kelly rolünde,

Anais Parello- Sophie rolünde,

Nathan Welsh- Reynolds rolünde,

Louis Boyer- Nathan rolünde

David Wayman- Taylor rolünde oynuyor.

 

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