Şiir ve caz buluşuyor

Haberin Devamı

ÜNLÜ oyuncu Selçuk Yöntem “Selçuk Yöntem ile Şiir ve Caz Akşamı” adlı yeni projesiyle hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Oyunculuğu kadar ses tonuyla da dikkat çeken Selçuk Yöntem ve Caz quartet’ı bir araya getiren özel projede, sevilen şairlerin şiirleri, özgün besteler eşliğinde seyirciyle buluşacak. Yöntem, dünyaca sevilen dokuz şairin 10 eserini caz quartet’ın çaldığı özgün besteler eşliğinde seslendirecek. Projede ayrıca Peppino di Capri’nin ölümsüz eseri, Andrea Bocelli’nin seslendirdiği “Champagne” şarkısının Türkçe adaptasyonu Selçuk Yöntem’in sesiyle hayat bulacak.

9 EYLÜL’DE SAHNEDE

Bu özel performansa piyanist ve şarkıcı Merve Akyıldız da piyanosu ile eşlik edecek. Yapımcılığını Sadri Alışık Kültür Merkezi ve Piu Entertainment’ın üstlendiği projenin dünya prömiyeri 9 Eylül Pazartesi akşamı İngiltere’nin başkenti Londra’daki en prestijli salonlardan Cadogan Hall’da yapılacak. Caz ve şiirin iç içe olduğu proje, sezon boyunca Türkiye ve Avrupa’da sahnelenmeye devam edecek.



Merve Akyıldız