Sihirli Annem dizisinin Avni'si Bülent Seyran, adının duyurulmasının ardından araştırılan isim olmaya başladı. Daha önce pek çok dizi ve film projesinde rol alan Bülent Seyran, yeni dönemde Exxen platformundaki Sihirli Annem dizisinde rol alacak. Peki, Sihirli Annem'in Avni'si Bülent Seyran kimdir nereli kaç yaşında? İşte, rol aldığı diziler ve filmler

SİHİRLİ ANNEM'İN AVNİ'Sİ BÜLENT SEYRAN KİMDİR?

Bülent Seyran, 22 Şubat 1976 yılında Almanya'da doğdu. Tiyatroya 1992 yılında İzmir Konak Belediye Tiyatrosunda kursiyer olarak başladı. Konak Belediye Tiyatrosunda çeşitli oyunlarda oynadıktan sonra, farklı tiyatrolarda oyunculuğa devam etti.

1997 yılında İstanbul'a geldi. Akademi İstanbul oyunculuk bölümünü bitirdi. Çeşitli dizilerde ve tiyatro oyunlarında oynadı.

BÜLENT SEYRAN DİZİLERİ

Renkli Dünyalar (Star tv)

Babam ve biz (Star tv)

Asmalı Konak (Atv)

Melek (Show TV)

Patron Kim (Atv)

Metro Palas (Show TV)

Avrupa Yakası (Atv)

Kalp Gözü (Kanal 7)

Ters Köşe (Trt 1)

Ateşli Topraklar (Atv)

Selena (Atv)

Derman (Kanal D)

Fatmagül'ün Suçu Ne? (Kanal D)

Annem Uyurken (Kanal D)

Mutlu Ol Yeter (Atv)

Tatlı İntikam (Kanal D)

Kalbimin Sultanı (Star Tv)

Dengi Dengine (TRT 1)

Çatı Katı Aşk (Kanal D)

BÜLENT SEYRAN FİLMLERİ