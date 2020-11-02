Sihirli Annem yeniden mi başlıyor?

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı’nın Netflix’e rakip olan Exxen adlı dijital platform için çekeceği Sihirli Annem dizisinden yeni haberler gelmeye devam ediyor. İki sezon sürmesi planlanan Sihirli Annem’in başrol karakterleri belli olmaya başladı.



Sihirli Annem’de Betüş’ün annesi Dudu'yu Nergis Kumbasar ve Perihan'ı Lale Başar'ın oynayacağı ortaya çıkmıştı. Güldür Güldür Show'da oynayan Açelya Topaloğlu’nun da Betüş’ü canlandıracağı öğrenildi.



Kaynak Yeniçağ: Sihirli Annem dizisi geri geliyor. Kadroda sürpriz isimler var.