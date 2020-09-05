Sihirli Annem tekrar bölümleriyle Kanal D'de! İşte yayın günü ve saati
İlk bölümü 27 Şubat 2003'te Kanal D'de yayımlanan ve 119. bölümü ile final yaparak ekran macerasına nokta koyan Sihirli Annem, tekrar bölümleriyle yeniden Kanal D ekranlarından seyirci ile buluşacak. Yeni bölüm öncesi, diziyi merakla bekleyen hayranları da yayın saatine yönelik araştırmalarına hız verdi. Peki, Sihirli Annem saat kaçta başlıyor?
Başrollerini İnci Türkay ve Şahap Sayılgan'ın paylaştığı bir dönemin fenomen dizisi Sihirli Annem, tekrar bölümleriyle Kanal D ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşacak. Betüş isimli bir perinin, eşi vefat eden iki çocuk babası Sadık ile evlenmesi sonucu başlarından geçen macera dolu hayatlarını konu alan dizi, ekranlara geldiği yıllarda, en çok izlenen yapımlar arasındaydı. İşte, Sihirli Annem'in tekrar bölümleri hakkında ayrıntılar...
Başrollerini İnci Türkay ve Şahap Sayılgan'ın paylaştığı Sihirli Annem 7 Eylül Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün 11.00'da Kanal D'de!
DİZİNİN KONUSU
Tatlı bir peri olan Betüş, iki çocuklu ve dul olan Sadık ile evlenecektir. İkisi de birbirlerini çok sevmektedir. Ancak Betüş’ün annesi Dudu bu evliliğe şiddetle karşı çıkar. Bütün sihirlerini kullanarak onları ayırmaya çalışır. Çünkü Dudu, geçmişte Taci adında birisiyle evlenmiş, ancak Taci kendisini aldatınca insanlara olan güvenini de kaybetmiştir.
Bu nedenle Dudu, Betüş’ün de aldatılacağını düşünmekte ve onları ayırmaya çalışmaktadır. Ama ne yaparsa yapsın bu evlilik gerçekleşir. Betüş, Sadık ve onun iki çocuğuyla birlikte mutlu bir yuva kurar. Bundan sonra da Betüş ile bu mutluluğu bozmaya çalışan annesi Dudu ve kız kardeşi Eda arasındaki mücadeleler başlar.
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