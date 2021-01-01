Sihirli Annem ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Sihirli Annem 1. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte yeni oyuncu kadrosu

Sihirli Annem dizisi oyuncu kadrosu ve yayın tarihi fragmanın yayınlanmasıyla beraber gündeme geldi. 1 Ocak 2021'de yayın hayatına başlayacak olan yeni dijital platformda Sihirli Annem dizisi yenilenmiş oyuncu kadrosuyla yeniden izleyicilere merhaba diyecek. Sihirli Annem 1 Ocak Cuma günü Exxen'de yayınlanacak. Dizide Cem’in çocukluk aşkı Tuğçe’yi Nisa Sofiya Aksongur, Ceren’i Cemre Demircan, Cem’i ise Egemen Uysal canlandıracak.

SİHİRLİ ANNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yıllar sonra yeniden izleyici karşısına çıkacak olan Sihirli Annem 1 Ocak'tan itibaren yayın hayatına başlayacak. Dizinin yayın saati platform üzerinden öğrenilecek.

SİHİRLİ ANNEM OYUNCULARI KİMLER?

Sihirli Annem’in oyuncu kadrosuna Açelya Topaloğlu, Emre Altuğ, Nergis Kumbasar, Lale Başar, Çiçek Acar, Bülent Seyran, Hande Katipoğlu, Eylem Yıldız'ın yanı sıra çocuk oyuncular Nisa Sofiya Aksongur, Cemre Demircan ve Egemen Uysal rol alıyor.

Dizide Cem’in çocukluk aşkı Tuğçe’yi Nisa Sofiya Aksongur, Ceren’i Cemre Demircan, Cem’i ise Egemen Uysal canlandıracak. Daha önce Zeynep Özkaya'nın oynadığı Çilek karakterini ise Eylül Ugan canlandıracak.

EXXEN ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Acun Ilıcalı'nın, 2021 yılının başında yayına başlayacak olan dijital platformu Exxen'in aylık fiyatının ne kadar olacağını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada aylık ücretin 9.90 TL olacağını duyuran Acun Ilıcalı uzun zamandır merak edilen sorunun cevabını vermiş oldu.