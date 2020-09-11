Tamamı stüdyo ortamlarında çekilen Sihirli Annem dizisi, Betüş ve ailesinin hikayesini anlatıyor. Betüş isimli perinin eşi vefat etmiş 2 çocuk babası Sadık ile evlenmesini konu edinen Sihirli Annem, toplam 7 sezon boyunca izleyicilerin karşısına çıktı. Bu süreçte 3 kez yönetmen değiştiren dizide, çocuk karakterlerin yaş gelişimleri de rahatlıkla gözlendi. Peki, Sihirli Annem ne zaman başladı ve ne zaman bitti? İşte, o hususta bazı detaylar

SİHİRLİ ANNEM NE ZAMAN BAŞLADI VE NE ZAMAN BİTTİ?

Sihirli Annem dizisi 2003 yılında başlayıp 2012 yılına kadar devam etti. Sırasıyla Ersoy Güler, Tülay Kocatürk ve Kartal Çidamlı dizide yönetmenlik görevini üstlendi. Dizi bir süre Kanal D ekranlarında yayınlandıktan sonra Star Tv'ye transfer oldu. Sihirli Annem dizisinin çekimleri İstanbul Ata Film Stüdyolarında gerçekleştirildi.