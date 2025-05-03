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Sihirli Annem: Hepimiz Biriz'in kadrosuna yeni isimler

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#Sihirli Annem: Hepimiz Biriz#Kutsi#Evrim Akın
Sihirli Annem: Hepimiz Birizin kadrosuna yeni isimler
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2025 07:54

BİR döneme damgasını vuran “Sihirli Annem” dizisi yıllar sonra beyazperdeye taşınıyor.

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30 Mayıs’ta vizyona girecek olan “Sihirli Annem: Hepimiz Biriz” filminin oyuncu kadrosuna yeni isimler katıldı.

İzleyiciye hem nostaljik bir yolculuk hem de yeni maceralar vadeden filmde, Kutsi, Evrim Akın, Ahmet Kayakesen ve Gamze Karta da yer alacak.

Kutsi filmde Dudu Peri’nin kardeşi ‘Gogo’ rolüne hayat verirken, Evrim Akın ‘Doğum Perisi’, Ahmet Kayakesen ‘Sunucu’, Gamze Karta ise ‘Akaşa’ olarak seyirciyle buluşacak.

Yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan’ın oturduğu filminin başrollerinde İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan, Gül Onat, Jess Molho ve Zeynep Özkaya yer alıyor.

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#Sihirli Annem: Hepimiz Biriz#Kutsi#Evrim Akın

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