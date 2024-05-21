Sıfırlar ve Birler filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İlk kez ekranlara geliyor!

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Sıfırlar ve Birler filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Başrolde yer alan Ethan Hawke, olası bir terör saldırısını engellemek için Roma'ya çağırılan bir askere hayat veriyor. Film, Kanal D yayın akışı ile bu akşam ekranlarda olacak.

SIFIRLAR VE BİRLER FİLMİ KONUSU

Vatikan’ın bombalanmasından sonra bir Amerikan askeri, işgal altında olan Roma’da görevi başındadır. Kimsenin kim olduğunu bilmediği bir düşman, tüm dünyayı tehdit etmektedir. Asker, düşmanı ortaya çıkarmak ve ona karşı dünyayı korumak için zorlu bir mücadeleye girişir.

SIFIRLAR VE BİRLER OYUNCULARI KİMLER?

Ethan Hawke

Cristina Chiriac

Phil Neilson

Dounia Sichov

Babak Karimi

Valerio Mastandrea