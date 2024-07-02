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Şifanur Gül: Asla pes etmem

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#Şifanur Gül#Oyuncu#MAG Dergisi
Şifanur Gül: Asla pes etmem
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2024 11:25

ŞİFANUR Gül, Mag dergisinin yeni sayısı için objektif karşısına geçti.

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 “Kırmızı Oda”, “Kuş Uçuşu”, “Terzi” gibi başarılı yapımlarda yer alarak ismini geniş kitlelere duyuran oyuncu, hakkına merak edilenleri anlattı.

Ekranda kendini izlerken zorlandığını itiraf eden Gül “Kendine uzun uzun maruz kalmak bana çok da keyifli gelmiyor. Her defasında başka bir şey fark etmeni sağlıyor; ama bunun yanında tabii ki gurur duyuyorum” diye konuştu.

Oyuncu “Hayatınız boyunca en çok zorlandığınız anı nasıl aştınız” sorusunu şöyle cevap verdi: “Hayat bana hiçbir zaman içinden çıkılması imkânsız zorluklar yaşatmadı. Küçük durumları bazen çok büyüttüğüm olabiliyor. Kendime sürekli, birkaç saat ya da gün sonra bu anın kalmayacağını hatırlatıyorum öyle zamanlarda.”

Şifanur Gül, “Sahip olduğunuz en değerli özelliğiniz hangisi” sorusunu da “Asla pes etmemek” diye yanıtladı.

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#Şifanur Gül#Oyuncu#MAG Dergisi

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