Sıcak sohbetle 'Zerre' alakası yok

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Vizyon tarihi 16 Mayıs’a günler kalan filmden renkli kamera arkası görüntüler de paylaşılmaya devam ediyor. O renkli anların kahramanı bu kez, Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizilerinden İnci Taneleri’nde canlandırdığı Zerre karakteriyle üne kavuşan Orkuncan İzan oldu.

GÖRÜNTÜLERİ VİRAL OLDU

Orkuncan İzan, Sıcak Büfe’de eşi Ahu’yu canlandıran Bihter Dinçel ile abisi Cihangir’i oynayan Hakan Yılmaz’ın sıcak sohbeti sırasında kameraya yansıdı. Başarılı oyuncunun, ikilinin sıcak sohbeti sırasında telefonuyla ilgilenmesi medyada viral oldu. İzan’ı görenler, İnci Taneleri’ne göndermede bulunarak, “Sohbetle ‘Zerre’ alakası yok” paylaşımları yaptı. İzan’ın videosu, “Arkadaşlarım önemli bir konuda konuşurken ben” başlığıyla da sosyal medyada en çok etkileşim alan gönderiler arasına adını yazdırdı.

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SAF KARDEŞ ROLÜNDE

Yılmaz Erdoğan imzalı İnci Taneleri’nde Zerre karakterindeki başarılı performansıyla adını geniş kitlelere duyuran Orkuncan İzan, Sıcak Büfe’de Hakan karakterini oynuyor. Abisi Cihangir ile birlikte aile yadigarı büfeyi işleten Hakan, abisinin aksine saf, iyi niyetli, dürüst ve vicdanlı biri olarak öne çıkıyor. Kolay manipüle edilebilen biri olan Hakan, hikayenin entrikasını oluşturan çalıntı parayı baştan beri hiç istemiyor. Suçun içinde olmaktan huzursuzluk duyuyor. Ancak karısı Arzu’nun baskıları ve abisinin ısrarı nedeniyle olayların içinde kalıyor. Tek derdi doğru olanı yaşamak, temiz bir hayat sürmek, ailesine ve abisine sadık kalmak.

KAHKAHA DOLU BİR SUÇ KOMEDİSİ

İki kardeşin kahkaha ve macera dolu hikayesini konu alan, D Media imzalı suç komedisi ‘Sıcak Büfe’de başrolleri Hakan Yılmaz ile Orkuncan İzan paylaşıyor. Yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli’nin oturduğu filmde ikiliye Bihter Dinçel, Deniz Hamzaoğlu, Barış Yıldız, Esra Kızıldoğan, Orhan Aydın, Ömer Kurt ve Yüksel Ünal eşlik ediyor.

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‘Sıcak Büfe’ 15 Mayıs’ta Azerbaycan’da, 16 Mayıs’ta Türkiye’de, 22 Mayıs’ta ise Avrupa’da sinemalarda olacak!