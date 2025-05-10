×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Sıcak sohbetle 'Zerre' alakası yok

Güncelleme Tarihi:

#Sıcak Büfe#Orkuncan İzan#D Media
Sıcak sohbetle Zerre alakası yok
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2025 10:10

D Media’nın, komedinin usta isimlerinden Hakan Yılmaz ile genç neslin yıldızı parlayan oyuncularından Orkuncan İzan’ı bir araya getirdiği ‘Sıcak Büfe’ filmi için geri sayım sürüyor.

Haberin Devamı

Vizyon tarihi 16 Mayıs’a günler kalan filmden renkli kamera arkası görüntüler de paylaşılmaya devam ediyor. O renkli anların kahramanı bu kez, Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizilerinden İnci Taneleri’nde canlandırdığı Zerre karakteriyle üne kavuşan Orkuncan İzan oldu.

GÖRÜNTÜLERİ VİRAL OLDU

Orkuncan İzan, Sıcak Büfe’de eşi Ahu’yu canlandıran Bihter Dinçel ile abisi Cihangir’i oynayan Hakan Yılmaz’ın sıcak sohbeti sırasında kameraya yansıdı. Başarılı oyuncunun, ikilinin sıcak sohbeti sırasında telefonuyla ilgilenmesi medyada viral oldu. İzan’ı görenler, İnci Taneleri’ne göndermede bulunarak, “Sohbetle ‘Zerre’ alakası yok” paylaşımları yaptı. İzan’ın videosu, “Arkadaşlarım önemli bir konuda konuşurken ben” başlığıyla da sosyal medyada en çok etkileşim alan gönderiler arasına adını yazdırdı.

Haberin Devamı

Sıcak sohbetle Zerre alakası yok

SAF KARDEŞ ROLÜNDE

Yılmaz Erdoğan imzalı İnci Taneleri’nde Zerre karakterindeki başarılı performansıyla adını geniş kitlelere duyuran Orkuncan İzan, Sıcak Büfe’de Hakan karakterini oynuyor. Abisi Cihangir ile birlikte aile yadigarı büfeyi işleten Hakan, abisinin aksine saf, iyi niyetli, dürüst ve vicdanlı biri olarak öne çıkıyor. Kolay manipüle edilebilen biri olan Hakan, hikayenin entrikasını oluşturan çalıntı parayı baştan beri hiç istemiyor. Suçun içinde olmaktan huzursuzluk duyuyor. Ancak karısı Arzu’nun baskıları ve abisinin ısrarı nedeniyle olayların içinde kalıyor. Tek derdi doğru olanı yaşamak, temiz bir hayat sürmek, ailesine ve abisine sadık kalmak.

Sıcak sohbetle Zerre alakası yok

KAHKAHA DOLU BİR SUÇ KOMEDİSİ

İki kardeşin kahkaha ve macera dolu hikayesini konu alan, D Media imzalı suç komedisi ‘Sıcak Büfe’de başrolleri Hakan Yılmaz ile Orkuncan İzan paylaşıyor. Yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli’nin oturduğu filmde ikiliye Bihter Dinçel, Deniz Hamzaoğlu, Barış Yıldız, Esra Kızıldoğan, Orhan Aydın, Ömer Kurt ve Yüksel Ünal eşlik ediyor. 

Haberin Devamı

Sıcak sohbetle Zerre alakası yok

Sıcak Büfe’ 15 Mayıs’ta Azerbaycan’da, 16 Mayıs’ta Türkiye’de, 22 Mayıs’ta ise Avrupa’da sinemalarda olacak!

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sıcak Büfe#Orkuncan İzan#D Media

BAKMADAN GEÇME!