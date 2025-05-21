×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

'Sıcak Büfe'de halk günü!

Güncelleme Tarihi:

#Sıcak Büfe#Hakan Yılmaz#Orkuncan İzan
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 21, 2025 08:37

D Media’nin sinemalarda komedi darbesi yapan iddialı filmi Sıcak Büfe, beyazperde yolculuğuna devam ediyor.

Haberin Devamı

Borç içinde yüzerken bir çanta parayla sınanan birbirine zıt karakterdeki iki kardeşin eğlenceli maceraları, seyircinin yoğun ilgisini görüyor. İzleyenlere günlük hayatın stresini unutturan kahkaha garantili filmi hala izlemeyenleri ise çarşamba günü büyük bir sürpriz bekliyor.

Sıcak Büfede halk günü

Başrollerini usta oyuncu Hakan Yılmaz ve Kanal D’nin sevilen dizisi İnci Taneleri’nde canlandırdığı Zerre karakteriyle büyük beğeni toplayan Orkuncan İzan’ın paylaştığı Sıcak Büfe, çarşamba günü halk günü kapsamında indirimli izlenebilecek.

Sıcak Büfede halk günü

Haberin Devamı

KOMEDİNİN SEVİLEN YÜZLERİ

D Media imzalı ‘Sıcak Büfe’de Hakan Yılmaz ve Orkuncan İzan’a başrollerde Bihter Dinçel, Deniz Hamzaoğlu, Barış Yıldız, Esra Kızıldoğan, Orhan Aydın, Ömer Kurt ve Yüksel Ünal eşlik ediyor. Senaryosunu Levent Cantek, Ali Demirel ve Volkan Sümbül’ün birlikte kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli oturuyor.

Sıcak Büfede halk günü

Azerbaycan ve Türkiye’de vizyon yolculuğunu sürdüren ‘Sıcak Büfe’, 22 Mayıs’ta Avrupa’da da seyirciyle buluşacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sıcak Büfe#Hakan Yılmaz#Orkuncan İzan

BAKMADAN GEÇME!