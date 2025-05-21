'Sıcak Büfe'de halk günü!

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Borç içinde yüzerken bir çanta parayla sınanan birbirine zıt karakterdeki iki kardeşin eğlenceli maceraları, seyircinin yoğun ilgisini görüyor. İzleyenlere günlük hayatın stresini unutturan kahkaha garantili filmi hala izlemeyenleri ise çarşamba günü büyük bir sürpriz bekliyor.

Başrollerini usta oyuncu Hakan Yılmaz ve Kanal D’nin sevilen dizisi İnci Taneleri’nde canlandırdığı Zerre karakteriyle büyük beğeni toplayan Orkuncan İzan’ın paylaştığı Sıcak Büfe, çarşamba günü halk günü kapsamında indirimli izlenebilecek.

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KOMEDİNİN SEVİLEN YÜZLERİ

D Media imzalı ‘Sıcak Büfe’de Hakan Yılmaz ve Orkuncan İzan’a başrollerde Bihter Dinçel, Deniz Hamzaoğlu, Barış Yıldız, Esra Kızıldoğan, Orhan Aydın, Ömer Kurt ve Yüksel Ünal eşlik ediyor. Senaryosunu Levent Cantek, Ali Demirel ve Volkan Sümbül’ün birlikte kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli oturuyor.

Azerbaycan ve Türkiye’de vizyon yolculuğunu sürdüren ‘Sıcak Büfe’, 22 Mayıs’ta Avrupa’da da seyirciyle buluşacak.