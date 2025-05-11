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Sıcak Büfe için geri sayım başladı

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#Sıcak Büfe#D Media#Hakan Yılmaz
Sıcak Büfe için geri sayım başladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2025 17:06

Başrollerinde Hakan Yılmaz, Orkuncan İzan'ın paylaştığı D Media imzalı Sıcak Büfe sinemaseverlerle buluşmak için gün sayıyor. Yönetmenliğini Serdar Gözelekli, senaristliğini Levent Cantek, Ali Demirel, Volkan Sümbül'ün üstlendiği yapım seyirciye komedi dünyasının kapısını aralayacak. 16 Mayıs'ta sinemaseverlerle buluşacak olan projenin oyuncuları heyecanla geri sayıma başladı.

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SIRA DIŞI KOMEDİ!
Çekimlerin kahkaha dolu ve eğlenceli geçtiğini belirten oyuncular izleyicilerle buluşmak için gün sayıyor. İki kardeşin sıra dışı maceralarını anlatan projenin oyuncu kadrosunda Hakan Yılmaz, Orkuncan İzan, Bihter Dinçel, Deniz Hamzaoğlu, Barış Yıldız, Esra Kızıldoğan, Orhan Aydın, Ömer Kurt, Yüksel Ünal yer alıyor.

Sıcak Büfe için geri sayım başladı


Seyirciye aksiyon ve macera dolu bir komedi sunacak Sıcak Büfe, Türkiye'de 16 Mayıs, Avrupa'da 22 Mayıs', Azerbaycan'da ise 15 Mayıs'ta sinemaseverlerle buluşacak.

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#Sıcak Büfe#D Media#Hakan Yılmaz

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