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Sıcak Büfe beyazperdede!

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#Sıcak Büfe#Hakan Yılmaz#Orkuncan İzan
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 16, 2025 11:22

Komedi dünyasının usta isimlerini bir araya getiren D Media imzalı sinema filmi Sıcak Büfe, vizyona girdi. İki zıt karakterdeki kardeşin eğlenceli maceralarını konu alan filmde Hakan Yılmaz ile Orkuncan İzan başrolü paylaşıyor. İki farklı karaktere sahip kardeşin parayla olan sınavını ve bu süreçte yaşadıkları sıra dışı maceraları beyazperdeye taşıyan film seyirciye kahkaha dolu anlar yaşatacak.

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YILMAZ: ÇOK TEMPOLU VE GÜZEL BİR FİLM

Sıcak Büfe filminde Cihangir karakterini canlandıran Hakan Yılmaz filmle ilgili şöyle konuştu; "İzleyiciyi 1,5 saatlik güzel bir komedi bekliyor. Ağabey ve kardeşin başına gelen talihsiz bir hikaye anlatıyoruz. Bu kara komedinin içinde güleceğimiz çok unsur var. Tempolu ve güzel bir film. Cihangir ailesine bakmakla yükümlü. Çok borcu var ve onları ödemek için eline bir fırsat geçiyor. Sette çok güzel bir çalışma ortamı vardı. Serdar Gözelekli ve ekibi çok hızlıydı. 16-17 günde filmimizi bitirdik. Çok temiz bir iş çıktı ve keyifli geçti" dedi.

Sıcak Büfe beyazperdede

İZAN: ÇOK SICAK BİR AİLE KOMEDİSİ

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Hakan rolüne hayat veren Orkuncan İzan, "Seyirciyi çok sıcak bir aile komedisi bekliyor. Hepsi çok sempatik ve seyircinin çok seveceği karakterler. Eğlenceli bir iş oldu. Karakterimde çok açık kapı vardı. Benim için şans oldu. Bende biraz daha vicdanına ve o iyimser tarafına odaklandım" diye konuştu.

HEYECAN DOLU KOMEDİ

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken 'Sıcak Büfe'de aksiyon ve komedi dolu bir hikaye beyazperdeye taşındı. Filmde iki farklı karakterdeki kardeşin sakin bir hayat sürerken başlarına gelen olaylarla hayatlarının maceraya sürüklenişi konu ediniliyor. Filmin yönetmenliğini Serdar Gözelekli, senaristliğini Levent Cantek, Ali Demirel ile Volkan Sümbül üstleniyor.

Sıcak Büfe beyazperdede

EFSANE KADRO

D Media imzalı 'Sıcak Büfe'de Hakan Yılmaz ile Orkuncan İzan'a başrollerde Bihter Dinçel, Deniz Hamzaoğlu, Barış Yıldız, Esra Kızıldoğan, Orhan Aydın, Ömer Kurt ve Yüksel Ünal eşlik ediyor.

15 Mayıs'ta Azerbaycan'da, 16 Mayıs'ta Türkiye'de vizyona giren Sıcak Büfe, 22 Mayıs'ta Avrupa'da sinemalarda olacak!

 

 

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#Sıcak Büfe#Hakan Yılmaz#Orkuncan İzan

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