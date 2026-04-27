Sıcak bir aşk filmi çektik

Oyuncu, projeyi kabul etmesinde, filmin Portekiz’de çekilen ilk Türk yapımı olması, güçlü senaryosu ve uluslararası oyuncu kadrosunun etkili olduğunu dile getirdi.

Portekiz’e ilk kez bu filmin çekimleri için gittiğini belirten Demirci, “Portekiz harika bir yer. Dizi ve filmlerimizin, dünyanın dört bir yanında izlenmesi beni çok mutlu ediyor. Portekizli rol arkadaşlarımızın misafirperverliği de gerçekten etkileyiciydi. Çok keyifli bir set süreci geçirdim” dedi.

Oyuncu, 8 Mayıs’ta vizyona girecek film için sinemaseverlere çağrıda bulundu: “Çok güzel ve sıcak bir aşk filmi oldu. Karakterler, çok yetenekli oyuncular tarafından canlandırıldı. Ayrıca hem ülkemizin hem de Portekiz’in birçok güzelliğini görmek için bu filmi izlemeliler. Herkesi sinemalara bekliyoruz.”