Sibel Gülcay Ekinci olayı nedir?
Türkiye, Müge Anlı’ya konu olan Sibel Gülcay Ekinci olayını konuşuyor. En son kız kardeşiyle gittiği bilinen ve o sene 26 yaşında olan Sibel Gülcay Ekinci, 14 yıldır kayıp. Programa başvuran anne Fadime Ekinci, Gülcay’ın diğer kızı Gülçin’in eşi Mehmet’in kaçırdığını iddiasında bulunmuştu. Programda ortaya çıkan gerçek şok etti. Programa bağlanan bir kişi, Gülcay’ın daha önce eniştesiyle nişanlı olduğunu söyledi. Müge Anlı, çarpık ilişkilerin yaşandığı aile yaşantısına tepki gösterdi. Anlı olay için, mide bulandırıcı, dedi. Peki, Sibel Gülcay Ekinci olayında son durum ne?
En son kız kardeşiyle gittiği bilinen Gülcay Ekinci'nin ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. 5 ay imam nikahlı kaldığı eşinden ayrılan Gülcay, çocuğunu da alıp Kayseri'deki aile evine dönüyor. Ailesinin yanında yaşamaya başlıyor. Ailesinin Antalya'ya gitmek istemesi üzerine bunalıma giren genç kadın, evden hiçbir şey almadan çıkıp gidiyor. Görgü tanıkları, arkadaşının yanında kalmaya başlayan Gülcay’ı kardeşinin eşi olan Mehmet'in döverek aldığını iddia ediyor.
Sibel Gülcay Ekinci olayına damga vuran gelişme ise bir izleyicinin telefonla bağlanmasıyla ortaya çıktı.
Programa telefonla katılan ve aynı mahallede yaşadığını söyleyen izleyicinin “Gülçin’in kocası daha öncesinde ‘Sibel’le nişanlıydı, Gülçin daha güzel olduğunu söyleyerek ondan ayrılıp Gülçin’i kaçırdı!” sözleri stüdyoda soğuk rüzgarlar estirdi. Evden saçından sürüklenerek evden alınan Gülcay’ın kız kardeşi Gülçin’in her şeyden haberi olduğunu ve bunların hepsini sakladığını söylüyorlar. İddiaların odağındaki isim Mehmet ise iddiaları yalanladı. Mehmet telefonla bağlanıp "Benim olaya ilgili hiçbir alakam kalmadığı, kanıtladı!” açıklamasında bulundu.
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