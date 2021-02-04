Sibel Gülcay Ekinci olayı nedir?

En son kız kardeşiyle gittiği bilinen Gülcay Ekinci'nin ailesi Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. 5 ay imam nikahlı kaldığı eşinden ayrılan Gülcay, çocuğunu da alıp Kayseri'deki aile evine dönüyor. Ailesinin yanında yaşamaya başlıyor. Ailesinin Antalya'ya gitmek istemesi üzerine bunalıma giren genç kadın, evden hiçbir şey almadan çıkıp gidiyor. Görgü tanıkları, arkadaşının yanında kalmaya başlayan Gülcay’ı kardeşinin eşi olan Mehmet'in döverek aldığını iddia ediyor.

Sibel Gülcay Ekinci olayına damga vuran gelişme ise bir izleyicinin telefonla bağlanmasıyla ortaya çıktı.

Programa telefonla katılan ve aynı mahallede yaşadığını söyleyen izleyicinin “Gülçin’in kocası daha öncesinde ‘Sibel’le nişanlıydı, Gülçin daha güzel olduğunu söyleyerek ondan ayrılıp Gülçin’i kaçırdı!” sözleri stüdyoda soğuk rüzgarlar estirdi. Evden saçından sürüklenerek evden alınan Gülcay’ın kız kardeşi Gülçin’in her şeyden haberi olduğunu ve bunların hepsini sakladığını söylüyorlar. İddiaların odağındaki isim Mehmet ise iddiaları yalanladı. Mehmet telefonla bağlanıp "Benim olaya ilgili hiçbir alakam kalmadığı, kanıtladı!” açıklamasında bulundu.