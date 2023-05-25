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Sibel Can ve Yasemin Yalçın düeti çok konuşulacak

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#Şarkılar Bizi Söyler#Sibel Can#Yasemin Yalçın
Sibel Can ve Yasemin Yalçın düeti çok konuşulacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2023 12:46

Şarkılar Bizi Söyler’e konuk olan komedyen Yasemin Yalçın programda ‘’Bağdat Yolu’’ şarkısını söyleyecek.

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Kanal D’nin, yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın üstlendiği, müziğin iki büyük ismi Sibel Can ve Hakan Altun ile ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi bir araya getiren müzik programı Şarkılar Bizi Söyler programına bu hafta; başarılı sanatçı Gökhan Türkmen, usta sanatçı Mazlum Çimen ve sevilen oyuncu, komedyen, yorumcu Yasemin Yalçın konuk oluyor.

Sibel Can ve Yasemin Yalçın düeti çok konuşulacak

Ünlü komedyen Yasemin Yalçın’ın Sibel Can ile yaptığı “Bağdat Yolu” şarkısının düeti izleyicileri mest edecek.

Şarkılar Bizi Söyler 77’nci bölümü ile 27 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

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#Şarkılar Bizi Söyler#Sibel Can#Yasemin Yalçın

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