Sibel Can kimdir, kaç yaşında? Sibel Can, Şarkılar Bizi Söyler’de!

Ünlü isim Sibel Can yeni program Şarkılar Bizi Söyler’in sunucularından biri. 1 Ağustos 1970 yılında dünyaya gelen Ünlü isim Padişah, Çakmak Çakmak, Gülüm Benim, Lale Devri, Kanasın gibi birçok başarılı şarkıya imza atmıştır. Yugoslav göçmeni Engin Cangüre ve Mudanya, Bursa'lı Emine Gül Sezer Cangüre'nin ilk çocuklarıdır.

SİBEL CAN KİMDİR?

Sahne ismi ile Sibel Can ya da gerçek ismi ile Sibel Cangüre, 1 Ağustos 1970 yılında dünyaya geldi. Yugoslav göçmeni Engin Cangüre ve Mudanya, Bursa'lı Emine Gül Sezer Cangüre'nin ilk çocukları olarak Karagümrük semtinde doğdu. Sanatçının babası birçok ünlü soliste eşlik eden bir keman sanatçısıydı. Sibel Can 14 yaşındayken, gelen teklif üzerine oryantal olarak sahneye çıkmaya başladı. Babası Engin bey ile beraber yurt içi ve yurt dışında yaptığı turnelerde hem oryantallik hem de solistlik yaptı. Dönemin bilinen mekanları Galata Kulesi ve Astorya gibi kulüplerde çıkan sanatçı, Nükhet Duru'nun, Fahrettin Arslan'a tavsiyesi üzerine Maksim Gazinosu'nda çıkmaya başladı ve henüz 17 yaşındayken assolist oldu. Kariyerinin başında dansözlük ve şarkıcılık yapan sanatçı günümüzde televizyon ve sinema oyunculuğu ile sunuculuk da yapmaktadır.

1988 yılında o dönemin popüler isimlerinden olan Hakan Ural ile Zerrin Özer'in evinde gizlice evlendi. Bu evlillikten daha sonra Engincan ve Melisa adından iki çocuk dünyaya getirdi. Hakan Ural'dan 1999 yılında ayrıldı. Bir yıl sonra Sulhi Aksüt ile evlendi ve bu evlilikten Emir isminde bir erkek çocuk dünyaya getirdi. İlk eşinden iki, ikinci eşinden de bir olmak üzere üç çocuğu vardır. Sulhi Aksüt'ten 2010'da boşanmıştır.