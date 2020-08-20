Sibel Can, Beyrut için söyleyecek

Ünlü sanatçı, geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen Lübnan’ın Beyrut Limanı’ndaki dev patlama sonrası yardım için yapılacak albüm projesinde yer alacağını da duyurdu. Can, “Lübnan’daki felaketin ardından dünyadaki birçok kişi şarkı okuyacak. Türkiye’yi temsilen ben de o albümde yer alacağım ve destek için bir şarkımı akustik bir şekilde seslendireceğim” dedi.



