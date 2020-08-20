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Televizyon
Haber Giriş: 20.08.2020 - 11:18 | Son Güncelleme:

Sibel Can, Beyrut için söyleyecek

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Sibel Can, Beyrut için söyleyecek
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SİBEL Can, eski eşi Hakan Ural’ın Kanal D’de ekrana gelen “Neler Oluyor Hayatta” programının canlı yayınına bağlandı.

Ünlü sanatçı, geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen Lübnan’ın Beyrut Limanı’ndaki dev patlama sonrası yardım için yapılacak albüm projesinde yer alacağını da duyurdu. Can, “Lübnan’daki felaketin ardından dünyadaki birçok kişi şarkı okuyacak. Türkiye’yi temsilen ben de o albümde yer alacağım ve destek için bir şarkımı akustik bir şekilde seslendireceğim” dedi.

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