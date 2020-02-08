Shrek: Sonsuza Dek Mutlu filminin konusu nedir? Shrek: Sonsuza Dek Mutlu seslendirenler kimlerdir?

2010 yılında vizyona giren yönetmenliğini Mike Mitchell'in yaptığı Shrek: Sonsuza Dek Mutlu filmi bir kez daha ekranlara geliyor. Orjinal adı Shrek Forever After olan animasyon ve komedi türündeki filmde yeşil dev Shrek'in atılacağı yeni maceralar eğlenceli bir şekilde ele alınıyor. Filmin konusu ve seslendirmenleri ise dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Shrek: Sonsuza Dek Mutlu filmini kimler seslendiriyor? İşte, filmle ilgili bazı ayrıntılar.

FİLMİN KONUSU NE?

Shrek ve eşi Prenses Fiona, çocukları ile mutlu bir şekilde yaşamaktadır. Bu mutluluklarına dostları çizmeli kedi, eşek ve eşeğin yavruları da eşlik etmektedir. Zaman tersine dönmüş gibidir. Bu iyi aile babası rolü zamanla Shrek’e sıkıcı gelmeye başlar. Artık, çevresindekileri korkutarak kendinden kaçırdığı eski günlerdeki halinden çok farklıdır. Kendini gerçek bir dev gibi hissettiği günleri çok özleyen Shrek, kötü kalpli Rumpelstilzchen ile bir anlaşma imzalar. Aslında Rumpelstilzchen, onu oyuna getirmiştir. Shrek anlaşma sonrası kendini farklı bir yerde, farklı bir zamanda bulur. Bu dünyanın kralı Rumpelstilzchen’dir. Bu yeni dünyada devler avlanmaktadır. Shrek, prenses Fiona ile hiç karşılaşmamıştır. Üstelik eski dostları da onunla tanıştıklarını hatırlamaz. Shrek’in yeni görevi her şeyi eski haline getirmek ve gerçek aşkı ile dostlarını yeniden kazanmaktır. Bu uğurda birbirinden heyecanlı maceralara atılır.

FİLMİN SESLENDİRENLERİ KİMLER?

Okan Bayülgen - Shrek

Sezai Aydın - Eşek

Oya Prosçiler - Prenses Fiona

Engin Alkan - Çizmeli Kedi

Özgür Özdural - Rumpelstiltskin

Osman Gidişoğlu - Kral Harold

Rüçhan Çalışkur - Kraliçe Lillian

Boğaçhan Sözmen - Brogan

Sercan Gidişoğlu - Zencefil Adam Kurabiye

Özgür Özdural - Pinokyo

İsmail Yıldız - Kurt

Ali Ekber Diribaş - Doris

Murat Şenol - Mabel