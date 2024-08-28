Shrek 2 (Şrek 2) konusu nedir, ne zaman çıktı? Shrek 2 oyuncuları ve karakterleri

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ABD yapımı animasyon filmi Shrek 2 televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Shrek 2 2004 yılında Türkiye'de vizyonda girmişti. Filmin Türkçe dublajında Şrek'e Okan Bayülgen, Eşek'e Mehmet Ali Erbil ve Çizmeli Kediye Engin Alkan sesleriyle hayat vermiştir. İşte, Shrek 2 oyuncuları ve konusu...

SHREK 2 KONUSU NEDİR?

Shrek ile Fiona balayından dönmüştür. Fiona’nın ailesinden gelen bir davet mektubuyla karşılaşırlar. Fiona’nın kral babasıyla kraliçe annesi, yeni evli çifti Uzak Ülke’ye davet etmektedir. Bunun üzerine yanlarına Eşek’i de alarak yola çıkarlar.

Prensesin geri dönüşünü kutlamak için Uzak Ülke’nin vatandaşları sokaklara dökülmüştür. Kral ve Kraliçe de sevgili kızlarının ve hiç tanımadıkları damatlarının (yeni Prens) dönüşünü heyecanla beklemektedir. Ancak her ikisi de yeni damatlarının dış görünümüne hazırlıklı değildir. Üstelik sevgili kızları da çok değişmiştir.

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Shrek ile Fiona’nın bilmediği bazı gerçekler vardır. Bu sürpriz evlilikle birlikte Fiona’nın kral babasının geleceğe yönelik planları suya düşmüştür. Bunun üzerine o ana kadar ki bütün gelişmeleri tersine çevirebilmek için Fiona’nın Peri Vaftiz Annesinden, Yakışıklı Prensten ve ünlü canavar avcısı Çizmeli Kedi’den yardım ister.

SHREK 2 OYUNCULARI VE KARAKTERLER

Mike Myers - Shrek

Eddie Murphy - Donkey

Cameron Diaz - Princess Fiona

Antonio Banderas - Puss In Boots

John Cleese - Fiona's Father, King Harold

Julie Andrews - Queen Lillian

Rupert Everett - Prince Charming

Jennifer Saunders - The Fairy Godmother