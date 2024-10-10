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Sherlock Holmes filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sherlock Holmes filmi ne zaman vizyona girdi?

Güncelleme Tarihi:

#Sherlock Holmes#Robert Downey Jr#Jude Law
Sherlock Holmes filmi konusu nedir, oyuncuları kimler Sherlock Holmes filmi ne zaman vizyona girdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2024 16:34

Sherlock Holmes yeniden ekranlara geliyor. 2010 yılında vizyona giren filmin yönetmen koltuğunda Guy Ritchie oturuyor. Anthony Peckham ve Simon Kinberg'ün senaryolaştırdığı yapım Jude Law ve Robert Downey Jr beyazperde de buluşturuyor. Peki Sherlock Holmes filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

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Sherlock Holmes, bu akşam TRT 1 ekranlarında yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Arthur Conan Doyle'un dünyaca ünlü karakteri Sherlock Holmes'e, Robert Downey Jr hayat veriyor. Jude Law ise Holmes'un ortağı rolünde. Guy Ritchie'nin yönettiği film, Holmes ve ortağı Watson'ın tehlikeli maceralarını anlatıyor.

SHERLOCK HOLMES KONUSU

Sherlock Holmes, efsanevi dedektifin zekası ile düşmanlarına karşı verdiği amansız mücadeleyi anlatıyor. Holmes ve sadık ortağı Dr. Watson, ülkelerini tehdit eden ölümcül bir komployu ortaya çıkarmak için gözlerini karartıp tehlikeli maceralara atılırlar.

Bu serüvende, Holmes’ün karşısında karmaşık ve güçlü bir rakip vardır, ancak zekasını ve yeteneklerini kullanarak düşmanını alt etmeye kararlıdır. Aynı zamanda, çalkantılı kişisel ilişkileri de bu tehlikeli yolculukta Holmes’un dengelerini bozacaktır.

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SHERLOCK HOLMES OYUNCULARI KİMLER?

Robert Downey Jr.
Jude Law
Mark Strong
Rachel McAdams
Kelly Reilly
James Fox
Eddie Marsan
Robert Maillet
John Standish
Constable Clark

 

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#Sherlock Holmes#Robert Downey Jr#Jude Law

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