Sherlock Holmes filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Sherlock Holmes filmi ne zaman vizyona girdi?

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Sherlock Holmes, bu akşam TRT 1 ekranlarında yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Arthur Conan Doyle'un dünyaca ünlü karakteri Sherlock Holmes'e, Robert Downey Jr hayat veriyor. Jude Law ise Holmes'un ortağı rolünde. Guy Ritchie'nin yönettiği film, Holmes ve ortağı Watson'ın tehlikeli maceralarını anlatıyor.

SHERLOCK HOLMES KONUSU

Sherlock Holmes, efsanevi dedektifin zekası ile düşmanlarına karşı verdiği amansız mücadeleyi anlatıyor. Holmes ve sadık ortağı Dr. Watson, ülkelerini tehdit eden ölümcül bir komployu ortaya çıkarmak için gözlerini karartıp tehlikeli maceralara atılırlar.

Bu serüvende, Holmes’ün karşısında karmaşık ve güçlü bir rakip vardır, ancak zekasını ve yeteneklerini kullanarak düşmanını alt etmeye kararlıdır. Aynı zamanda, çalkantılı kişisel ilişkileri de bu tehlikeli yolculukta Holmes’un dengelerini bozacaktır.

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SHERLOCK HOLMES OYUNCULARI KİMLER?

Robert Downey Jr.

Jude Law

Mark Strong

Rachel McAdams

Kelly Reilly

James Fox

Eddie Marsan

Robert Maillet

John Standish

Constable Clark