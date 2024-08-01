Sharon Stone'a İstanbul sürprizleri

Haberin Devamı

The Ritz-Carlton’da konaklayan sanatçıya otel tarafından çeşitli sürprizler yapıldı.



Sharon Stone kendisine Altın Küre kazandıran “Casino” filmini otelde izledi. Resim sanatına ilgi duyan Stone için konakladığı süitin terasına şövale, tuval ve boya yerleştirildi. Ünlü yıldız ertesi gün de Nobu İstanbul’da özel lezzetlerle ağırlandı.

Özel jetle Bodrum’a geldi

Sharon Stone, dün gün özel jetle Bodrum'a iniş yaptı. Dünyaca ünlü yıldız oyuncu çiçeklerle karşılandı. 15 valizle Bodrum'a gelen Stone “'Türkiye'de olduğum için çok mutluyum, İstanbul harika geçti, Bodrum ziyaretimin de harika geçeceğinden eminim” dedi.

Haberin Devamı