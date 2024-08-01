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Sharon Stone'a İstanbul sürprizleri

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#Sharon Stone#Altın Küre#Global İkon Ödülü
Sharon Stonea İstanbul sürprizleri
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2024 09:02

Altın Küre’nin ilk defa vereceği “Global İkon Ödülü”nü almak üzere Türkiye’ye gelen Sharon Stone, yarın Bodrum’da gerçekleşecek tören öncesi İstanbul’da 3 gün geçirdi.

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The Ritz-Carlton’da konaklayan sanatçıya otel tarafından çeşitli sürprizler yapıldı.

Sharon Stone kendisine Altın Küre kazandıran “Casino” filmini otelde izledi. Resim sanatına ilgi duyan Stone için konakladığı süitin terasına şövale, tuval ve boya yerleştirildi. Ünlü yıldız ertesi gün de Nobu İstanbul’da özel lezzetlerle ağırlandı.

Sharon Stonea İstanbul sürprizleri

Özel jetle Bodrum’a geldi

Sharon Stone, dün gün özel jetle Bodrum'a iniş yaptı. Dünyaca ünlü yıldız oyuncu çiçeklerle karşılandı. 15 valizle Bodrum'a gelen Stone “'Türkiye'de olduğum için çok mutluyum, İstanbul harika geçti, Bodrum ziyaretimin de harika geçeceğinden eminim” dedi. 

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Sharon Stonea İstanbul sürprizleri

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#Sharon Stone#Altın Küre#Global İkon Ödülü

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