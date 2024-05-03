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Sharon Stone: Kurtlar Vadisi’nde Andy ile kaybolduk

Güncelleme Tarihi:

#Sharon Stone#Kurtlar Vadisi#Andy Garcia
Sharon Stone: Kurtlar Vadisi’nde Andy ile kaybolduk
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2024 11:08

2005 yılında “Kurtlar Vadisi”nde rol alan Sharon Stone, sette İngilizce bilen olmadığı için zorlandığını açıkladı: “Türkçe sorularına İngilizce cevap veriyorduk, karşılığı yine Türkçe oluyordu.”

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DÜNYACA ünlü oyuncu Sharon Stone, TRT World’de yayınlanan “Turkish Tea Talk with Alex Salmond” adlı programa konuk oldu. 2005 yılında Andy Garcia ile birlikte “Kurtlar Vadisi” dizisinde iki bölüm oynayan yıldız isim, sette yaşadıklarını anlattı. Eski İskoçya Başbakanı Alex Salmond, Sharon Stone’a “Andy ve sen Türkiye’nin fenomen dizisinde rol aldınız. Varlığınız bile orada dikkat çekiciydi” dedi.

Sharon Stone: Kurtlar Vadisi’nde Andy ile kaybolduk


HİÇBİR ŞEY ANLAMADIK
Sharon Stone, Alex Salmond’a şöyle karşılık verdi: “Andy ve ben Türk dizisine dahil olduk. Çok da güzeldi, çünkü bize oldukça cömert bir ücret ödendi. Sete gittik. Bizden başka kimse İngilizce konuşmuyordu. Sadece Türkçe konuşuyorlardı. Türkçe sorularına İngilizce cevap veriyorduk, karşılığı yine Türkçe oluyordu. Dolayısıyla Andy’nin de, benim de ne olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Ne yaptığımızı bilmiyorduk, kaybolmuş gibiydik. Çünkü devasa bir setteydik, devasa bir malikanede muhteşem kıyafetler içindeydik ama kimse İngilizce konuşmuyordu. Gördüğüm en lüks setti. Ne yaptığımızı bilmiyorduk. Andy’ye bakıyordum, sanki onun da ne olduğu hakkında hiçbir fikri yoktu. Kimse bizi anlamıyordu. Replikleri okuduk, karşıdan cevap da geliyordu ama hikâye nedir, hiçbir şey anlamadık.”
Sharon Stone: Kurtlar Vadisi’nde Andy ile kaybolduk


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#Sharon Stone#Kurtlar Vadisi#Andy Garcia

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