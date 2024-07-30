Sharon Stone İstanbul’da tarihi turda

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ABD’li oyuncuyu İstanbul Havalimanı’nda Altın Küre Yönetim Kurulu Üyesi ve Kelebek yazarı Barbaros Tapan çiçeklerle karşıladı.

Havalimanından konaklayacağı The Ritz-Carlton Otel’e geçen sanatçı, yarın Bodrum’a uçacak. Stone, bu süreçte İstanbul’u rehber eşliğinde gezerek şehrin merak ettiği tarihini yakından öğrenme şansına sahip olacak.

Altın Küre’nin bu yıl ilk kez düzenleyeceği ve sinemada uluslararası kapsayıcılığı teşvik etmek amacıyla ABD dışında yapma kararı aldığı özel ödül organizasyonu ise 2 Ağustos’ta Titanic Luxury Collection Bodrum’da gerçekleşecek.

İmza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle de adından söz ettiren Sharon Stone’a 'Global İkon Ödülü’nün takdim edileceği töreni Kerem Bürsin ile Büşra Pekin sunacak.