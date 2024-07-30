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Sharon Stone İstanbul’da tarihi turda

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#Temel İçgüdü#Sharon Stone#Altın Küre
Sharon Stone İstanbul’da tarihi turda
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2024 07:52

“Temel İçgüdü”, “Casino” gibi kült filmlerle Hollywood’a damga vuran Sharon Stone, Altın Küre’nin (Golden Globe) bu yıl ilk kez vereceği ‘Global İkon Ödülü’nü almak üzere geçen gün Türkiye’ye geldi.

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ABD’li oyuncuyu İstanbul Havalimanı’nda Altın Küre Yönetim Kurulu Üyesi ve Kelebek yazarı Barbaros Tapan çiçeklerle karşıladı.

Havalimanından konaklayacağı The Ritz-Carlton Otel’e geçen sanatçı, yarın Bodrum’a uçacak. Stone, bu süreçte İstanbul’u rehber eşliğinde gezerek şehrin merak ettiği tarihini yakından öğrenme şansına sahip olacak.

Altın Küre’nin bu yıl ilk kez düzenleyeceği ve sinemada uluslararası kapsayıcılığı teşvik etmek amacıyla ABD dışında yapma kararı aldığı özel ödül organizasyonu ise 2 Ağustos’ta Titanic Luxury Collection Bodrum’da gerçekleşecek.

Sharon Stone İstanbul’da tarihi turda

İmza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle de adından söz ettiren Sharon Stone’a 'Global İkon Ödülü’nün takdim edileceği töreni Kerem Bürsin ile Büşra Pekin sunacak.

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#Temel İçgüdü#Sharon Stone#Altın Küre

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