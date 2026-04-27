Shakira'nın konser hazırlığı bir can aldı

Shakira'nın önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan konseri öncesi yapılan sahne kurulumu sırasında, bir görevli geçirdiği kaza sonucu hayata veda etti.

Konser organizatörleri, kazanın 26 Nisan'da meydana geldiğini duyurdu. Shakira'nın konser vereceği sahnenin kurulumu sırasında parçaları birleştiren bir görevli, kaza geçirdi.

Olay yerine gelen yardım ekiplerinin çabasıyla söz konusu çalışanın hayata tutunması için çaba gösterildi.

Kaza geçiren set çalışanı hastaneye götürüldü, ama kurtarılamadı.

Tam olarak ayrıntısı açıklanmasa da talihsiz kurbanın, bir vinç sisteminde çalıştığı ve kazadan sonra özellikle alt bedeninde ciddi yaralanmalar meydana geldiği belirtildi.

Shakira 2 Mayıs'ta Rio de Janeiro'daki ünlü Copacabana Plajı'nda bir konser verecek. Hazırlıklar da bu yüzden yapılıyordu.

Ünlü şarkıcının sözcüsü olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.