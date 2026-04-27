×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA SAĞLIK İLE LEZZETLİ TARİFLER
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Shakira'nın konser hazırlığı bir can aldı

Güncelleme Tarihi:

Shakiranın konser hazırlığı bir can aldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2026 15:31

Ünlü şarkıcı Shakira, yakın zamanda vereceği Brezilya konseri öncesi kötü bir haberle sarsıldı.

Haberin Devamı

Shakira'nın önümüzdeki hafta  gerçekleşecek olan konseri öncesi yapılan sahne kurulumu sırasında, bir görevli geçirdiği kaza sonucu hayata veda etti.

Konser organizatörleri, kazanın 26 Nisan'da meydana geldiğini duyurdu. Shakira'nın konser vereceği sahnenin kurulumu sırasında parçaları birleştiren bir görevli, kaza geçirdi.

Olay yerine gelen yardım ekiplerinin çabasıyla söz konusu çalışanın hayata tutunması için çaba gösterildi.

Kaza geçiren set çalışanı hastaneye götürüldü, ama kurtarılamadı.

Tam olarak ayrıntısı açıklanmasa da talihsiz kurbanın, bir vinç sisteminde çalıştığı ve kazadan sonra özellikle alt bedeninde ciddi yaralanmalar meydana geldiği belirtildi.

Haberin Devamı

Shakira 2 Mayıs'ta Rio de Janeiro'daki ünlü Copacabana Plajı'nda bir konser verecek. Hazırlıklar da bu yüzden yapılıyordu.

Ünlü şarkıcının sözcüsü olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

 

BAKMADAN GEÇME!