Shadowhunters dizisinin konusu nedir? Kaç bölüm ve sezon? Shadowhunters oyuncuları (Oyuncu kadrosu) listesi

Amerikan yapımı olan ve diğer fantastik dizilerinden farklı yapısı olan Shadowhunters dizisi, ilk olarak 2016 yılında gösterime girmiştir. Hayal gücünün zorlandığı dizide aynı zamanda drama konuları da bulunuyor.

Shadowhunters Dizisinin Konusu Nedir?

Dizinin Türkçe karşılığı Gölge Avcılarıdır. Konusu da isminde saklıdır. Dünya üzerinde kendilerine Gölge Avcıları adını veren bir topluluk ve diğer yandan ise insan dışı varlıklar olan aşağı dünyalılar bulunuyor. Yıllar önce gölge avcıları ve aşağı dünyalılar arasında yaşanan kavga ve huzursuzluklar, bir şekilde kendini özel anlaşmaya bırakıyor ve kısa süreli sorun çözüme kavuşturuluyor. Ancak gerçek insanların kâbusu olan aşağı dünyalılar arasında şeytan, vampir ve peri gibi farklı canlı türleri yer almaktadır. Yapılan anlaşma sonrası yaklaşık 18 yıl kadar dünyada aşağı dünyalılar ve gölge avcıları arasında bir sorun çıkmıyor.

Ancak bu süre sonunda birden isyan çıkıyor ve işler değişmeye başlıyor. Dizide Clary Fray adında bir kız 18. Yaş gününde arkadaşları ile bir bara gidiyor. O sırada beklenmedik şekilde Gölge Avcılarından birisi olan Jayce ile çarpışıyor. Ancak Jayce diğer arkadaşları tarafından görünmezken, Fray tarafından görünmektedir. Olaylar tamamen burada başlıyor ve ilerlemeye devam ediyor. Annesi kaçırılan Fray, daha sonra annesinin de gölge avcılarından birisi olduğunu ve aynı zamanda kendisinin de bu guruptan olduğunu anlıyor. Kaçırılan annesi için harekete geçmek isteyen Fray, daha sonra Jayce ve diğer kişiler ile bir araya geliyor ve dizideki o karmaşık olaylar tamamen başlıyor.

Shadowhunters Kaç Bölüm ve Sezon?

2016 Yılında yayın hayatına başlayan Shadowhunters dizisi, 2019 yılında ekranlara veda ederek final yapmıştır. Ancak dizinin yeni çekimleri olacağının haberleri yapılmış, bu açıklamanın ardından kesin net bilgi yapılmamıştır. Toplamda 3 sezon süren Shadowhunters dizisinin ilk sezonunda 13 bölüm bulunuyor. Dizinin ikinci sezonunda 20, üçüncü yani son sezonda ise 10 bölüm bulunmaktadır. Toplamda 53 bölümü bulunan dizinin devamının olup olmayacağı merak konusudur.

Shadowhunters Oyuncuları (Oyuncu Kadrosu) Kimler?

Daha çok gençlik dizisi olarak anlatılsa da, içerisinde korku ve bilim kurgu konularını da barındıran Shadowhunters dizisi, genç oyuncu kadrosu ile ön plana çıkıyor. Dizinin başrol oyuncu ve diğer oyuncu kadrosu, oynadıkları karakter isimleri şu şekilde:

- Katherine McNamara: Clary Fray

- Dominic Sherwood: Jayce Wayland

- Alberto Rosende: Simon Lewis

- Matthew Daddario: Alec Lightwood

- Emeraude Toubia: Isabelle Lightwood

- Isaiah Mustafa: Luke Garroway

- Harry Shum Jr: Magnus Bane

Shadowhunters Yönetmeni Kimdir?

- McGinty Nichol

Shadowhunters Yapımcısı Kimdir?

Dizide toplam 8 adet yapımcı bulunuyor ve o isimler şu şekildedir:

- Michael Reisz

- Don Carmody

- David Cormican

- Marjorie David

- Ed Decter

- Robert Kulzer

- Michael Lynne

- Robert Shaye

Shadowhunters Senaristi Kimdir?

- Cassandra Clare

- Ed Decter