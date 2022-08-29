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Sezona Müge Anlı Yüzbaşıoğlu olarak başladı... Alyanslı ilk program

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#Müge Anlı#Müge Anlı Yüzbaşıoğlu#Şinasi Yüzbaşıoğlu
Sezona Müge Anlı Yüzbaşıoğlu olarak başladı... Alyanslı ilk program
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2022 13:36

‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ ile ekrana gelen Müge Anlı, canlı yayında evleneceğini açıklamış, programın sezon finali yapmasıyla birlikte de bir süredir birlikte olduğu Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturmuştu.

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Müge Anlı, yeni sezona bugün başladı. Ünlü sunucu açılışı 'Müge Anlı Yüzbaşıoğlu' olarak yaptı.

Sezona Müge Anlı Yüzbaşıoğlu olarak başladı... Alyanslı ilk program

Twitter'da TT listesinin en başına yerleşen Müge Anlı'nı parmağındaki alyans da dikkatlerden kaçmadı.

Sezona Müge Anlı Yüzbaşıoğlu olarak başladı... Alyanslı ilk program

'DUA EDECEĞİNİZE EMİNİM' 

Müge Anlı, evleneceğini canlı yayında böyle duyurmuştu:

"Bugün kendimle ilgili bir haber vereceğim. Aslında cuma günü verecektim bu haberi ama o kadar yalan yanlış haberler çıkıyor ki... Ben zaten hiçbirine cevap vermem. Hiç muhatap almıyorum kimseyi kendime. Siz beni izliyorsunuz, kötü yazanlara söylüyorum yazıyorsunuz. Sizi okumuyorum!

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Cuma günü vermeyi düşünüyordum bu haberi ama bugün vermeyi daha uygun gördüm. Sevgili dostlar beni yıllarca evinizde misafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim.

Herkes evleniyor çok abartacak bir şey yok bence ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istedim. Müstakbel damadınızın adını da açıklayayım. O mu, bu mu, şu mu olmasın. Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Siz her zaman benim özel yaşamıma saygı duydunuz. Bu kararıma da saygı duyacağınıza, mutluluğum için de dua edeceğinize eminim. "

Sezona Müge Anlı Yüzbaşıoğlu olarak başladı... Alyanslı ilk program

Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu, 4. sınıf emniyet müdürü olarak İstanbul Asayiş Şube Müdürü olarak görev almakta...

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#Müge Anlı#Müge Anlı Yüzbaşıoğlu#Şinasi Yüzbaşıoğlu

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