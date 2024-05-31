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Sezon açılıyor

Güncelleme Tarihi:

#Demet Akalın#Ecem Erkek#Yaz Tatili
Sezon açılıyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2024 09:37

Diyetle 10 kilo veren Ecem Erkek ve 6 kilo yağ aldıran Demet Akalın yaza hazır. İki ünlü isim sosyal medyada paylaştıkları bikinili kareleriyle sezonu açtı.

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Hem iş hem tatil

Özel bir yöntemle ve diyetle kısa bir süre içerisinde 10 kilo veren Ecem Erkek’in başrolde olduğu “Gelin Takımı” filminin çekimleri Bodrum’da devam ediyor. Setten arta kalan zamanlarında deniz ve güneşin tadını çıkaran Ecem Erkek önceki gün güneşlenirken çekilen bu karesini Instagram’ında paylaştı.

Sezon açılıyor

Cesur Demet

6 kilo yağ aldırıp diyetle toplam 11 kilo veren Demet Akalın artık sosyal medya hesabında cesur paylaşımlar yapıyor. Miami’de tatil yapan ünlü şarkıcı önceki gün de bikinili bir karesini Instagram hesabının hikâye bölümüne yükledi. Ünlü şarkıcı nasıl form tuttuğunu da şu sözlerle açıkladı: “Simit ve gazozu bıraktım. Her gün 10 bin adım atıyorum. Kas yaptırmadım.”

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Sezon açılıyor

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#Demet Akalın#Ecem Erkek#Yaz Tatili

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