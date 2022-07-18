Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Sezin Akbaşoğulları Sitare karakteri ile “O Kız”da…

#O Kız#Sezin Akbaşoğulları#Ogeday Girişken
Sezin Akbaşoğulları Sitare karakteri ile “O Kız”da…

Kanal D’nin, yakında izleyicisi ile buluşmaya hazırlanan dizisi “O Kız” ın oyuncu kadrosunda sona gelindi. Merakla beklenen dizide Sitare karakterine başarılı oyuncu Sezin Akbaşoğulları hayat verecek.

Haberin Devamı

Sitare, 30’lu yaşların sonunda, güzel ve yırtıcı bir iş kadını. Sadece güzelliği ve seksapeliyle değil cool duruşu, karizması ve başarısıyla da baş döndürücü bir kadın. Dünün reklam ajansı patroniçesiyken, yeniliklere açık, iyi koku alan burnuyla geleceğin sosyal medyada olduğunu öngörmüş ve sektörün en köklü sosyal medya ajansının sahibi olmuştur.

 Yapımını Focus Film, yönetmenliğini Özlem Günhan’ın üstlendiği dizinin senaryosunu ise Sırma Yanık kaleme alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda;

 Erkan Petekkaya (Kadir), Sezin Akbaşoğulları (Sitare), Ogeday Girişken (Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Ahmet Mekin (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe(İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher) rol alıyor.

Haberin Devamı

 “O Kız” yakında Kanal D’de…

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#O Kız#Sezin Akbaşoğulları#Ogeday Girişken

BAKMADAN GEÇME!

Ev sahiplerinin yüksek kira pişmanlığı... Ellerim kırılsaydı da evimi onlara vermeseydim

Ev sahiplerinin 'yüksek kira' pişmanlığı... 'Ellerim kırılsaydı da evimi onlara vermeseydim!'

#Kiralık Evler
Mutfaktaki gizli tehlike: Un... Yerken bir kez daha düşünün

Mutfaktaki gizli tehlike: Un... Yerken bir kez daha düşünün!

#Sağlık
Korkunç cinayet 40 yıl sonra aydınlandı Katili 1 santimetrelik saç teli yakalattı... Bu adam tam bir canavar

Korkunç cinayet 40 yıl sonra aydınlandı! Katili 1 santimetrelik saç teli yakalattı... "Bu adam tam bir canavar"

#Anne Pham

BAKMADAN GEÇME!

Ev sahiplerinin yüksek kira pişmanlığı... Ellerim kırılsaydı da evimi onlara vermeseydim

Ev sahiplerinin 'yüksek kira' pişmanlığı... 'Ellerim kırılsaydı da evimi onlara vermeseydim!'

#Kiralık Evler
Mutfaktaki gizli tehlike: Un... Yerken bir kez daha düşünün

Mutfaktaki gizli tehlike: Un... Yerken bir kez daha düşünün!

#Sağlık
Korkunç cinayet 40 yıl sonra aydınlandı Katili 1 santimetrelik saç teli yakalattı... Bu adam tam bir canavar

Korkunç cinayet 40 yıl sonra aydınlandı! Katili 1 santimetrelik saç teli yakalattı... "Bu adam tam bir canavar"

#Anne Pham