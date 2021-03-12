MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriSezer Dermenci kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
GeriTelevizyon Sezer Dermenci kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 12.03.2021 - 15:41 | Son Güncelleme:

Sezer Dermenci kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sezer Dermenci kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

İvana Sert'in sevgilisi olarak tanınan Sezer Dermenci, magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. İzmir'de ikamet eden ünlü bir işletmecinin oğlu olan Sezer Dermenci, kardeşi ile birlikte otel işletmeciliği yapıyor. Peki, Sezer Dermenci kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Sezer Dermenci, biyografisi ile gündemde yer alan isim oldu. Ivana Sert'in Ocak 2019’da flört etmeye başladığı Tarhan Telli’den Aralık 2019’da ayrılmasının ardından başlayan Sezer Dermenci ilişkisi, belirli dönemlerde magazin haberlerine de konu oldu. Sezer Dermenci, İzmir Urlalı işletmeci Fevzi ve Ayşe Dermenci’nin oğlu. Dermenci, kardeşi ile birlikte butik otel işletmeciliği yapıyor. İlişkisi hakkında konuşan İvana Sert, "Bize yaz aşkı yazanlar oldu. Göründüğü gibi kış ayları geldi, biz aşka devam ediyoruz. Yaz aşkı olmadığını herkes anladı" açıklamasında bulunmuştu. 

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi