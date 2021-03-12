Sezer Dermenci kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Sezer Dermenci, biyografisi ile gündemde yer alan isim oldu. Ivana Sert'in Ocak 2019’da flört etmeye başladığı Tarhan Telli’den Aralık 2019’da ayrılmasının ardından başlayan Sezer Dermenci ilişkisi, belirli dönemlerde magazin haberlerine de konu oldu. Sezer Dermenci, İzmir Urlalı işletmeci Fevzi ve Ayşe Dermenci’nin oğlu. Dermenci, kardeşi ile birlikte butik otel işletmeciliği yapıyor. İlişkisi hakkında konuşan İvana Sert, "Bize yaz aşkı yazanlar oldu. Göründüğü gibi kış ayları geldi, biz aşka devam ediyoruz. Yaz aşkı olmadığını herkes anladı" açıklamasında bulunmuştu.

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