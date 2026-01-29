×
Sezen'in Eşref Saati Rüya'ya denk geldi

#Eşref Rüya#Çağatay Ulusoy#Demet Özdemir
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2026 11:58

Kanal D’nin fenomen dizisi Eşref Rüya’da Rüya’nın Nisan olduğu ortaya çıktı. Heyecan dolu bölümde geçmişle bugün çarpıştı; ihanet, suç ve vicdan bir noktada düğümlendi. Türk pop müziğinin efsane ismi Sezen Aksu’nun, özel olarak kaleme aldığı Eşref Saati adlı eser bölüme damgasını vurdu.

NİSAN GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

Eşref’in ona Rüya diye seslenip uzattığı yardım elini hatırlayan Nisan, büyük sır perdesini araladı ve kendisinin ‘Rüya’ olduğunu anladı. Dizinin en can alıcı sahnesinde Sezen Aksu imzalı “Eşref Saati” yankılandı. Duygusal yoğunluğu yüksek sahne, şarkının sözleriyle birleşince bölümün en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Sezenin Eşref Saati Rüyaya denk geldi

SEZEN AKSU HİKAYEYE GÜÇ KATTI

Eşref ile Rüya’nın geçmişten gelen sarsıcı aşk hikayesi, Sezen Aksu’ya ilham verdi. Sözleri Aksu’ya ait olan “Eşref Saati”, dizinin ruhunu yansıtan özel bir eser olarak izleyiciden tam not aldı.

Sezenin Eşref Saati Rüyaya denk geldi

GECENİN EN ÇOK İZLENEN DİZİSİ

Bestesi Aytuğ Yargıç imzası taşıyan şarkıyı, güçlü sesiyle Nazlı Bilginer Yengi seslendirdi. Yayınlanmasının ardından sanal medyada kısa sürede gündem olan eser, izleyicilerden beğeni topladı. Nisan’ın gerçeği öğrendiği çarpıcı sahneyle Eşref Rüya, gecenin en çok izlenen dizisi oldu.

