Sezen yazdı, Ozan söyledi... Reytingler patladı

Sadakat Albora’nın vurulduğu Kanal D’nin rekortmen dizisi, tüm izleyici kategorilerinde uzak ara farkla birinci oldu. Sadakat’in, köylülerin Albora Konağı’na yaptığı baskında Alya’nın hayatını kurtarmak için kurşunların önüne atlaması ise sanal medyanın gündemine oturdu.

Alya’nın bir önceki bölümde böbreğini vererek Cihan’ı ve Boran’ı kurtarmasına atıfta bulunan izleyiciler, “Sadakat, Alya’ya olan can borcunu ödedi” yorumu yaptı.

EN YAKIN RAKİBİNE BİLE ÇOK UZAK

Aksiyon filmlerini aratmayan çatışma ve patlama sahneleriyle nefes kesen Uzak Şehir, sadece pazartesi ekranında değil, diziler liginde rakipsiz olduğunu bir kez daha kanıtladı. Ecmel’in Cihan’ı bitirmek için oğlu Şahin’e kumpas kuracak kadar gözünü kararttığı dizi, Tüm Kişiler’de 16,01 izlenme oranı ve 44,52 izlenme payıyla günün en çok izlenen yapımı oldu.

Zerrin’le Kaya’nın, Sezen Aksu’nun Tükeneceğiz isimli eseri eşliğindeki romantik sahnesinin duygu fırtınası estirdiği Uzak Şehir, AB’de 11,06 izlenme oranı ve 34,38 izlenme payı, 20+ABC1’de ise 14,62 izlenme oranı ve 39,63 izlenme payıyla her iki izleyiciden birinin tercihi olma geleneğini devam ettirdi.

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümleriyle her pazartesi Kanal D’de.