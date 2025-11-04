×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek Haberleri

Sezen yazdı, Ozan söyledi... Reytingler patladı

Güncelleme Tarihi:

#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2025 12:14

Ozan Akbaba’nın Sezen Aksu’nun Çek Tetiği isimli eserini söylediği Uzak Şehir reytingleri yine salladı.

Haberin Devamı

 Sadakat Albora’nın vurulduğu Kanal D’nin rekortmen dizisi, tüm izleyici kategorilerinde uzak ara farkla birinci oldu. Sadakat’in, köylülerin Albora Konağı’na yaptığı baskında Alya’nın hayatını kurtarmak için kurşunların önüne atlaması ise sanal medyanın gündemine oturdu.

Sezen yazdı, Ozan söyledi... Reytingler patladı

Alya’nın bir önceki bölümde böbreğini vererek Cihan’ı ve Boran’ı kurtarmasına atıfta bulunan izleyiciler, “Sadakat, Alya’ya olan can borcunu ödedi” yorumu yaptı.

Sezen yazdı, Ozan söyledi... Reytingler patladı

EN YAKIN RAKİBİNE BİLE ÇOK UZAK

Haberin Devamı

Aksiyon filmlerini aratmayan çatışma ve patlama sahneleriyle nefes kesen Uzak Şehir, sadece pazartesi ekranında değil, diziler liginde rakipsiz olduğunu bir kez daha kanıtladı. Ecmel’in Cihan’ı bitirmek için oğlu Şahin’e kumpas kuracak kadar gözünü kararttığı dizi, Tüm Kişiler’de 16,01 izlenme oranı ve 44,52 izlenme payıyla günün en çok izlenen yapımı oldu.

Sezen yazdı, Ozan söyledi... Reytingler patladı

Zerrin’le Kaya’nın, Sezen Aksu’nun Tükeneceğiz isimli eseri eşliğindeki romantik sahnesinin duygu fırtınası estirdiği Uzak Şehir, AB’de 11,06 izlenme oranı ve 34,38 izlenme payı, 20+ABC1’de ise 14,62 izlenme oranı ve 39,63 izlenme payıyla her iki izleyiciden birinin tercihi olma geleneğini devam ettirdi.

Sezen yazdı, Ozan söyledi... Reytingler patladı

AyNa Yapım imzalı Uzak Şehir, yeni bölümleriyle her pazartesi Kanal D’de.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Uzak Şehir#Ozan Akbaba#Sinem Ünsal

BAKMADAN GEÇME!