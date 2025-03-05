×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Sezen Aksu'nun sesinden Annem Ankara klibi!

Güncelleme Tarihi:

#Sezen Aksu#Annem Ankara#Ferdi Tayfur
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 13:24

Kanal D’nin beğenilen dizisi Annem Ankara yeni bir kliple izleyicisini selamladı. Annem Ankara'da Sezen Aksu’nun Ferdi Tayfur’a ithafen seslendirdiği ‘Bana Sor’ sürprizi yaşanmıştı.

Haberin Devamı

Minik Serçe’nin büyülü sesiyle Annem Ankara’nın en özel sahneleri klip haline getirildi. Sanatçının yeni albümünde yer vermeyi planladığı  ‘Bana Sor’un yer aldığı klip sanatçının hayranları ve dizi severler tarafından çok beğenildi.

Sezen Aksunun sesinden Annem Ankara klibi

SEYİRCİ DUYGUDAN DUYGUYA GİRECEK

Başrollerini Bergüzar Korel ile Mehmet Günsür’ün paylaştığı Annem Ankara, heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek.

Türk pop müziğinin kraliçesinin büyülü sesiyle Annem Ankara’nın duygusal sahnelerinin yer aldığı bir klip hazırlandı.

Üç çocuğuyla hayatta kalma mücadelesi veren Zuhal’in (Bergüzar Korel), ailesine yaşattıklarından pişman olan ve bedelini ağır ödeyen Hasan’ın (Mehmet Günsür) omuzlarında büyük yük taşıyan ailenin büyük oğlu Burak’ın (Durukan Çelikkaya) hüznünün yansıtıldığı klipte, Minik Serçe’nin seslendirdiği Bana Sor eseri izleyiciyi derinden etkiledi. Sosyal medyada çok konuşulan klibe binlerce beğeni geldi.

Haberin Devamı

Sezen Aksunun sesinden Annem Ankara klibi

Annem Ankara bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de…

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sezen Aksu#Annem Ankara#Ferdi Tayfur

BAKMADAN GEÇME!