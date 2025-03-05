Sezen Aksu'nun sesinden Annem Ankara klibi!

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Minik Serçe’nin büyülü sesiyle Annem Ankara’nın en özel sahneleri klip haline getirildi. Sanatçının yeni albümünde yer vermeyi planladığı ‘Bana Sor’un yer aldığı klip sanatçının hayranları ve dizi severler tarafından çok beğenildi.

SEYİRCİ DUYGUDAN DUYGUYA GİRECEK

Başrollerini Bergüzar Korel ile Mehmet Günsür’ün paylaştığı Annem Ankara, heyecan dolu bir bölümle ekrana gelecek.

Türk pop müziğinin kraliçesinin büyülü sesiyle Annem Ankara’nın duygusal sahnelerinin yer aldığı bir klip hazırlandı.

Üç çocuğuyla hayatta kalma mücadelesi veren Zuhal’in (Bergüzar Korel), ailesine yaşattıklarından pişman olan ve bedelini ağır ödeyen Hasan’ın (Mehmet Günsür) omuzlarında büyük yük taşıyan ailenin büyük oğlu Burak’ın (Durukan Çelikkaya) hüznünün yansıtıldığı klipte, Minik Serçe’nin seslendirdiği Bana Sor eseri izleyiciyi derinden etkiledi. Sosyal medyada çok konuşulan klibe binlerce beğeni geldi.

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Annem Ankara bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de…