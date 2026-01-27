Sezen Aksu'dan Eşref Rüya'ya özel dokunuş!

Haberin Devamı

SEZEN AKSU İMZASI DAMGA VURDU

Her bölümüyle büyük ilgi gören ‘Eşref Rüya’, bu kez müzik dünyasının en güçlü isimlerinden biriyle adından söz ettiriyor. Dizinin sarsıcı aşk hikayesi ve çarpıcı karakterleri, Sezen Aksu’nun yazdığı şarkıyla daha da etkileyici bir boyut kazanıyor. Sözleri Sezen Aksu’ya ait olan ‘Eşref Saati’, dizinin ruhunu yansıtan özel bir eser olarak dikkat çekiyor.

YORUM NAZLI BİLGİNER YENGİ’DEN

‘Eşref Saati’nin bestesi başarılı müzisyen Aytuğ Yargıç imzası taşırken, şarkıyı güçlü sesiyle Nazlı Bilginer Yengi seslendirdi. Duygusal yoğunluğu yüksek eser, dizinin yeni bölümünde izleyici karşısına çıkacak.

TİMSBİ imzalı Eşref Rüya, yeni bölümleriyle her çarşamba akşamı Kanal D’de.