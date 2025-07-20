Sezen Aksu, imaj değişikliğine gitti

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Sezen Aksu, 13 Temmuz’da 71 yaşına girerken radikal bir imaj değişikliğine gitti. Usta sanatçı, kısa beyaz saçıyla bambaşka bir görünüme kavuştu.

Aksu, yeni haliyle ilk fotoğrafını ise sosyal medya hesabından dudak emojisi ile paylaştı. Sanatçının karesi binlerce beğeni ve yorum aldı. Aksu’nun hayranları sanatçının tarzını “güçlü, modern ve sade” olarak adlandırdı.

Sezen Aksu’nun yakın dostu Sırrı Süreyya Önder’in ölüm haberi sonrası eline aldığı tıraş makinesi ile saçını kısacık kestiği öğrenilmişti.

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Sezen Aksu’nun 8 yıl aradan sonra hazırladığı ve 16 şarkıdan oluşan yeni albümü “Paşa Gönül Şarkıları” ise dijital platformlardaki listelerde ilk sıralarda yer almaya devam ediyor.

Çalışma aynı zamanda yayınlandığı hafta dünya çapında en çok dinlenen 6’ncı albüm oldu. Aksu, Spotify’ın müzik sektöründe kadın eşitliğine dikkat çektiği “EQUAL Türkiye” listesinin temmuz ayı elçisi de seçildi. Müzik dinleme platformunun New York Times Meydanı’ndaki reklam alanında ise bu kez Sezen Aksu boy gösterdi.

YAPAY ZEKÂ İLE KLİP

Sezen Aksu, “Paşa Gönül Şarkıları” şarkısının açılışını yapan “Linç”e ise klip çekti. Sözleri Sezen Aksu’ya, müziği Mithat Can Özer’e ait şarkının klibi yapay zekâ ile hazırlandı. Sadece bir adet gerçek görüntü içeren klibin yönetmenliğini Amon Blaze üstlendi.