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Sezen Aksu, imaj değişikliğine gitti

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#Sezen Aksu#Paşa Gönül Şarkıları#EQUAL Türkiye
Sezen Aksu, imaj değişikliğine gitti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2025 12:09

8 yıl aradan sonra çıkardığı “Paşa Gönül Şarkıları” albümüyle gündemde olan Sezen Aksu, imaj değişikliğine gitti. Sanatçı, kısa beyaz saçlı fotoğrafını ilk kez hayranlarıyla paylaştı.

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Sezen Aksu, 13 Temmuz’da 71 yaşına girerken radikal bir imaj değişikliğine gitti. Usta sanatçı, kısa beyaz saçıyla bambaşka bir görünüme kavuştu.

Aksu, yeni haliyle ilk fotoğrafını ise sosyal medya hesabından dudak emojisi ile paylaştı. Sanatçının karesi binlerce beğeni ve yorum aldı. Aksu’nun hayranları sanatçının tarzını “güçlü, modern ve sade” olarak adlandırdı.

Sezen Aksu’nun yakın dostu Sırrı Süreyya Önder’in ölüm haberi sonrası eline aldığı tıraş makinesi ile saçını kısacık kestiği öğrenilmişti.

Sezen Aksu, imaj değişikliğine gitti


TIMES MEYDANI’NDA BOY GÖSTERDİ

Sezen Aksu’nun 8 yıl aradan sonra hazırladığı ve 16 şarkıdan oluşan yeni albümü “Paşa Gönül Şarkıları” ise dijital platformlardaki listelerde ilk sıralarda yer almaya devam ediyor.

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Çalışma aynı zamanda yayınlandığı hafta dünya çapında en çok dinlenen 6’ncı albüm oldu. Aksu, Spotify’ın müzik sektöründe kadın eşitliğine dikkat çektiği “EQUAL Türkiye” listesinin temmuz ayı elçisi de seçildi. Müzik dinleme platformunun New York Times Meydanı’ndaki reklam alanında ise bu kez Sezen Aksu boy gösterdi.

Sezen Aksu, imaj değişikliğine gitti

 YAPAY ZEKÂ İLE KLİP

Sezen Aksu, “Paşa Gönül Şarkıları” şarkısının açılışını yapan “Linç”e ise klip çekti. Sözleri Sezen Aksu’ya, müziği Mithat Can Özer’e ait şarkının klibi yapay zekâ ile hazırlandı. Sadece bir adet gerçek görüntü içeren klibin yönetmenliğini Amon Blaze üstlendi.

 

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#Sezen Aksu#Paşa Gönül Şarkıları#EQUAL Türkiye

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