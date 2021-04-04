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Televizyon
Haber Giriş: 04.04.2021 - 08:40 | Son Güncelleme:

Sezar’ın hakkı Sezar’a

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Sezar’ın hakkı Sezar’a

Hülya Koçyiğit, “Film Gibi Hayatlar”da Timur Savcı’yı ağırladı.

Muhteşem Yüzyıl” dizisinden bahseden ünlü yapımcı, projenin başında sıkıntılı bir dönem yaşadıklarını anlattı: “Roma İmparatorluğu ya da başka kültürlerle ilgili ihtişamlı yapımlar görmüştük genelde. Rahmetli Meral (Okay) Abla’yla ‘Biz neden Osmanlı’yı böyle anlatmıyoruz’ dedik.

Sezar’ın hakkı Sezar’a

Bu duyguyla yaptık. Ama ilk tanıtım yayınlandığında öyle bir tepki oldu ki. İş eleştirmenin ötesinde tehditkâr bir boyuta geldi. Aradan zaman geçtikçe Sezar’ın hakkı Sezar’a verildi. ‘Muhteşem Yüzyıl’a tüm birikimimi yatırdım. Tutmasaydı sıfırlayacaktım. Dizi 150 ülkede gösterildi, Türk dizilerinin uluslararası yolculuğunu başlattı.”

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