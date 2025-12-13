×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek Haberleri

'Şeytanın avukatları' iş başında

Güncelleme Tarihi:

#Güller Ve Günahlar#Serdar Orçin#Gizem Sevim
Şeytanın avukatları iş başında
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2025 10:27

Kanal D’nin dikkat çeken dizisi Güller ve Günahlar’ın oyuncuları set dışındaki enerjileriyle de gündem yaratıyor. Dizide Ebru karakterine hayat veren Gizem Sevim’in, Cihan’ı canlandıran Serdar Orçin’le birlikte yayınladığı “Güller ve Günahlar ve avukatları” notlu videosu sanal medyada çok konuşuldu.

Haberin Devamı

GİZEM SEVİM’DEN “ŞEYTANIN AVUKATI” GÖNDERMESİ

Güller ve Günahlar’da sorumsuz kardeş Ebru’yu canlandıran Gizem Sevim, Instagram hesabından sürpriz bir video yayınladı. Paylaşıma Serdar Orçin’le samimi bir set arkası pozuna, ünlü film “The Devil’s Advocate” (Şeytanın Avukatı) göndermesi eşlik etti. Paylaşım, Keanu Reeves–Al Pacino ikilisinin ikonik sahnesini anımsatan bir kompozisyonla takipçileri şaşırttı.

Şeytanın avukatları iş başında

“TEHLİKELİ BİR İŞ BİRLİĞİ BAŞLIYOR”

Gönderi kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken, dizinin hayranları yorumlarda ikiye bölündü. “Bu ikiliden güçlü sahneler geliyor!” diyenler olduğu kadar, “Tehlikeli bir iş birliği başlıyor, dikkat!” yorumları yapanlar da oldu. Ebru’nun patavatsız tavırları, Cihan’ın aile içindeki patlamaya hazır rolleri ve ikilinin zorunlu ortaklığı, izleyicileri ekran başına çiviliyor.

Haberin Devamı

Şeytanın avukatları iş başında

YENİ BÖLÜM HEYECANLA BEKLENİYOR!

Paylaşımdaki göndermeler, kaosu artıran sahneler ve oyuncuların yükselen enerjisiyle Güller ve Günahlar, sanal medyada haftanın en çok konuşulan dizilerinden biri oluyor. Yeni bölümde Ebru ve Cihan arasındaki bağın aşk mı yoksa yeni bir felaket mi doğuracağı ise merakla bekleniyor.

Şeytanın avukatları iş başında

NGM imzalı Güller ve Günahlar cumartesi 20.00’de Kanal D’de…

Haberle ilgili daha fazlası:
#Güller Ve Günahlar#Serdar Orçin#Gizem Sevim

BAKMADAN GEÇME!