Şeytan Marka Giyer konusu nedir, neyi anlatıyor? İşte Şeytan Marka Giyer oyuncuları ve karakterler

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Şeytan Marka Giyer filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Meryl Streep bu film ile En İyi Aktris dalında, Patricia Field ise En İyi Kostüm dalında Oscar'a aday gösterilmiştir. Meryl Streep rolü ile Altın Küre kazanırken, film de En İyi Film - Müzikal/Komedi dalında Altın Küre'ye aday gösterilmiştir. Ayrıca Emily Blunt bu filmdeki rolü ile Altın Küre ve BAFTA'ya En İyi Yardımcı Aktris dalında aday olmuştur. Anne Hathaway bu filmdeki rolü ile dikkat çekmiştir. İşte Şeytan Marka Giyer filmi konusu ve oyuncuları...

ŞEYTAN MARKA GİYER KONUSU NEDİR?

New York’ta yaşayan sade ve naif bir genç kız olan, henüz gazecilikten mezun Andrea Sachs bir işe girer. Güçlü ve sofistike bir kadın olan Runaway Magazin’in acımasız yöneticisi Miranda Priestly'nin ikinci asistanı olarak çalışmaya başlar. Andrea’nın hayali iyi bir gazeteci olmaktır. Söz konusu görev için aslında sıradan bir tarzı olsa da mücadeleci yapısı ile hızla başarı kazanır. Ancak bu durumun da bedelleri vardır. Andy, kendisine uzak gibi görünen Miranda’nın o şatafatlı dünyasında bir yer kazanmıştır ancak önceki dostları ve tüm sevdikleri kendisinden kilometrelerce uzakta kalmış gibidir.

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ŞEYTAN MARKA GİYER FİLMİ OYUNCULARI

Filmin oyuncu kadrosu Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Adrian Grenier ve Tracie Thoms gibi değerli oyunculardan oluşuyor.