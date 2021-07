Seyis ne demek? Kalp Yarası dizisinde seyisin oğlu Yaman kimdir?

Seyis atlar ile ilgilenen, atların her türlü faaliyetinden ve bakımından sorumlu olan meslek grubudur. TDK (Türk Dil Kurumu) seyis için "At bakıcısı" tanımını yapıyor.

Bu mesleği icra edenler, atların beslenmesinden, bakımından ve her türlü ihtiyacından sorumludur. Görev yaptığı yerlerde atlar ile ilgili her iş ile seyis ilgilenir. Aynı zamanda at antrenörü şeklinde de tanımlanmaktadır.

DİZİDE GEÇEN SEYİSİN OĞLU KARAKTERİ HAKKINDA BİLGİLER

Toprak Can Adıgüzel (Yaman Öztürk)



Hırslı, inatçı, tuttuğunu koparan, karanlık tarafları olan yakışıklı bir delikanlı. Çiftliğin seyisi Veysel'le eşi Hatice'nin oğlu. Hiçbir zaman Ferit ve Hande'den ayrı tutulmamış, onlarla aynı okullara gitmiş, aynı kıyafetleri giymiş, aynı şeyleri yemiş içmiş, parasızlık çekmemiş ama yoksunluk çekmiş. Bu yoksunluk bir ailenin yoksunluğu. Sinan da Ferit de ona hep evin bir diğer oğlu gibi yaklaşmış, Azade dışında herkes Yaman'ı benimsemiş. Yaman Adnan'ın desteği ile fabrikanın her kademesinde çalışmış ama hiçbir şey ona yetmemiş.

TOPRAK CAN ADI GÜZEL HAKKINDA

26 Ocak 1992 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Lisede çeşitli tiyatro oyunlarında oynamaya ve müzikle ilgilenmeye başladı. 2012 yılında konservatuar eğitimi almak için İstanbul'a taşındı ve 2013 yılında girdiği İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk bölümünden 2017 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu'nda Benim Adım Feuerbach adlı tiyatro oyununa başladı.

Aktif olarak tiyatro yapmayı sürdüren Toprak Can Adıgüzel, 2019 yılında Kadın dizisinde İsmail karakterini, 2020 yılında rol aldığı Alevlerin Ardından dizisinde Ali karakterini canlandırdı.

En lezzetli yemek tarifleri burada