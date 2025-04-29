Seyircinin kalbi 'Uzak Şehir'de atıyor... Diz çökme sahnesi gündem oldu

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CİHAN VE ALYA YAKINLAŞIYOR

“Yılın dizisi” övgüsüne mazhar olan Uzak Şehir, tüm kişilerde 17,55 izlenme oranı ve 44,38 izlenme payı elde ederek bu unvanı hak ettiğini bir kez daha gösterdi.

Cihan ve Alya arasında hastanede yaşanan Hanımağa diyaloğu ve bölüm finalinde ikili arasında yaşanan yakınlaşma ile hafızalara kazınan dizi, AB’de 12,92 izlenme oranı ve 37,72 izlenme payı, 20+ABC1’de ise 16,74 izlenme oranı ve 42,75 izlenme payına ulaştı.

DİZ ÇÖKME SAHNESİ GÜNDEM OLDU

Ayna Yapım imzalı dizinin hafızalara kazınan sahnelerinden bir diğerinin başrollerinde ise Uzak Şehir’in hanımağaları Sadakat ve Fidan yer aldı. Sadakat’in, kızı Nare’ye ciğerini vermesi için Fidan’ın ayaklarına kapandığı anlar sosyal medyada yorum ve paylaşım rekoru kırdı.

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Fidan’ın “Bende senin kızına verecek ciğer yok” çıkışı izleyicileri ikiye böldü. Sadakat’in kızı için gururunu ayaklar altına almasını takdir edenler kadar olayların bu noktaya gelmesine neden olduğu için ona kızanlar Uzak Şehir’i sosyal medyada TT listesine soktu.

‘Uzak Şehir’ her pazartesi saat 20.00’de Kanal D’de.