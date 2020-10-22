Seyirci yine 'Sadakatsiz' dedi

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, BBC’nin BAFTA Ödüllü dizisi Doctor Foster’dan uyarlanan “Sadakatsiz”, yine izleyicinin gözdesi olmayı başardı. Dizi, reytinglerde AB kategorisinde 10.12 izlenme oranı ve 23.97 izlenme payı ile, ABC1 kategorisinde ise 10.06 reyting, 21.84 izlenme payı alarak rakiplerini geride bıraktı.

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği Sadakatsiz, sosyal medyada da yine en çok konuşulanlar arasındaydı. Dizi, saatlerce listenin en tepesinde yer aldı.

Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı Kanal D’de...