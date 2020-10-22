MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriSeyirci yine 'Sadakatsiz' dedi
GeriTelevizyon Seyirci yine 'Sadakatsiz' dedi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Televizyon
Haber Giriş: 22.10.2020 - 11:24 | Son Güncelleme:

Seyirci yine 'Sadakatsiz' dedi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Kanal D’nin yeni dizisi Sadakatsiz, 3’üncü bölümüyle reytinglerde AB ve ABC1’de en çok izlenen yapım olurken; sosyal medyada da zirveyi bırakmadı.

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, BBC’nin BAFTA Ödüllü dizisi Doctor Foster’dan uyarlanan “Sadakatsiz”, yine izleyicinin gözdesi olmayı başardı. Dizi, reytinglerde AB kategorisinde 10.12 izlenme oranı ve 23.97 izlenme payı ile, ABC1 kategorisinde ise 10.06 reyting, 21.84 izlenme payı alarak rakiplerini geride bıraktı.
Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği Sadakatsiz, sosyal medyada da yine en çok konuşulanlar arasındaydı. Dizi, saatlerce listenin en tepesinde yer aldı.
Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı Kanal D’de...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle