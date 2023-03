Veda Mektubu'nun yıldızı Hande Elaman: Seyirci Hatice’ye kızıyor

Haberin Devamı

◊ Öncelikle yeni projeniz “Veda Mektubu” hayırlı, uğurlu olsun. Yepyeni bir proje, yepyeni bir karakter. Neler söylemek istersiniz?

- Teşekkür ederim. Bu kadar güzel enerjili, tatlı bir ekiple çalıştığım için çok mutluyum. Umarım her şey gönlümüzce olur.

◊ Siz Hatice’yi nasıl buldunuz? Size kendinizi nasıl hissettirdi?

- Hatice’nin benden bu kadar farklı olması beni çok heyecanlandırdı. Onu yargılamadan anlamaya çalışmak, süreçte bana da bir sürü şey öğretti.

◊ Hatice karakteri genç yaşında zorluklarla savaşıyor. Sizce bir kadın nasıl güçlenir?

- Hatice bütün hayatını Mehmet’le evlendikten sonraki süreç için kurgulamış.

Hayatında bir eşik atlayacak ve bütün arzuları kabul olacak.

Ancak beklediği gibi olmuyor ve bütün hayalleri bir anda elinden alınıyor. Bana sorarsanız gerçek hayatta böyle eşikler yok.

Her anlamda özgürleşmek bizi güçlendirebilir. Kendi yolunu tekrar çizip o evden gitseydi daha güçlü olabilirdi.

KIRGINLIK VE ÖFKE ONU DEĞİŞTİRİYOR

◊ Tutkulu ve hırslı bir aşk Hatice’nin yaşadığı. Siz gerçek hayatta böyle bir aşk ister miydiniz?

- Ben âşık olmadım, ancak bir şeyi tutkuyla istemenin nasıl bir his olduğunu biliyorum. Tutku belki de en çok ilerlememizi sağlayan ve cesaretlendiren duygu.

Ben gerçek hayatımda bu kadar hırsla peşinden gitmezdim, ancak tutkuyla sevmek ve sevilmek isterim.

◊ Hatice çok sakin, çok tatlı ve uyumlu görünüyor aslında. Ama son bölümde gördük ki hiç de öyle değil. Sizce gözünü aşk mı, hırs mı bürüdü?

- Hayal kırıklığı ve çaresizlik onu bu hale getiren.

Annesi, babası, halası; aslında kendisi dışında herkesin onun hayatında hükmü var. O da ona sunulan bu rolü oynamak zorunda kalıyor.

Her şeyi harfi harfine yapsa dahi yine de istediğini elde edemiyor.

Bu kırgınlık ve öfke değiştiriyor karakteri.

◊ Bir ilişkide en önemli duygu ne olmalıdır, seven mi sevilen mi olmak güzel?

- İkisi de dengede olduğunda güzel. Birbirinden ayıramam.

ÇOK GÜZEL YORUMLAR GELDİ

◊ “Veda Mektubu” yayınlanan her bölümüyle beğeniliyor. Size gelen yorumlar nasıl?

- Bana çok güzel yorumlar geldi. Genelde beni çok sevdiklerini ama Hatice’ye kızdıklarını söylüyorlar. Onları da anlıyorum tabii...

◊ Usta oyuncularla çalışıyorsunuz, bu sizin için bir şans mı?

- Tabii ki. Her cümleleri bir ders gibi gerçekten. Beraber oynarken, rol üzerine konuşurken, onları izlerken yani sette her an o kadar çok şey öğreniyorum ki... Çok şanslıyım.

◊ Oyuncu olarak varmak istediğiniz yer neresi?

- Küçüklüğümden beri hep aynı şeyi söylerim. Oynamanın kendisini çok seviyorum. Yaptığım işe bütün kalbimle bağlıyım ve aslında ben değil, o beni nereye götürecek heyecanla bekliyorum.

ASLINDA ÖNEMLİ OLAN MEHMET’İN DÖNMESİ DEĞİL

◊ Siz Hande olarak, Hatice’ye ne söylemek isterdiniz?

- Hatice mücadeleden korkmuyor ve kaçmıyor. Ama aslında önemli olan Mehmet’in ona dönmesi değil. Başına gelen bu hayal kırıklığından alacağı dersi alıp devam etmesi. Kendinden daha kıymetli bir yere koymamalı Mehmet’i.