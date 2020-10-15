Şevval Sam’ın oğlu Sadakatsiz dizisinde! Emir Tarık Tekin kimdir, kaç yaşında?

Şevval Sam’ın oğlu Emir Tarık Tekin gündemde yer alıyor. Kanal D ekranlarında her hafta çarşamba akşamları yayınlanan Sadakatsiz dizisi oyuncuları arasında yer alan Emir Tarık Tekin merak konusu oldu. 1997 yılında dünyaya gelen oyuncu Şevval Sam ve Metin Tekin'in oğlu. Tekin dizide Nil ile beraber olan Selçuk karakterini canlandırıyor.



EMİR TARIK TEKİN KİMDİR?

1997 yılında dünyaya gelmiştir. Şevval Sam ve Metin Tekin'in oğlu Tarık Emir dünyanın en prestijli okullarından biri olarak kabul edilen Oxford Üniversitesi'nde drama eğitimi almıştır.

Bir dönem aşk haberleriyle gündeme gelen Tarık Emir sevgilisi Leyla Tanlar ile görüntüleniyordu. Paramparça dizisinin güzel yıldızı Leyla Tanlar ile ayrıldıktan sonra Tarık Emir’in adı Dilan Deniz Çiçek’le anılmaya başlanmıştı.





İŞTE KARAKTERE DAİR BİLGİLER

Selçuk Dağcı

Yirmili yaşlarının ortasında. Tekirdağ’da doğmuş büyümüş. Annesi onu tek başına dünyaya getirmiş ama aslında istenmeyen bir bebekmiş. Annesinin alkol problemi var. Devamlı olarak sarhoş bir anneyle yaşamak, mahalle tarafından dışlanmak, onun içine kapanmasına ve sosyal ilişkilerde başarısız olmasına sebep olmuş. Selçuk’un müzik yeteneği var fakat bu hayalini henüz küçükken kendi içine gömmüş. Dışarıdan ne kadar güçlü görünse de çok büyük bir özgüven sorununa sahip ve değersizlik kompleksi var. Öfkesini kontrol edemiyor. Nil’e çok aşık fakat bu aşk saplantı boyutunda ve sağlıksız.