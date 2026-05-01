Şevval Sam: Yasak Elma’ya doyduk

Haberin Devamı

Şevval Sam, yeni dizisi “Düğünümüz Var”la ilgili sorulara “Eli kulağında, hazırlıklara başladık” yanıtını verdi.

Oyuncuya başrolünde oynadığı “Yasak Elma” dizisinin yeniden çekileceği iddiası da soruldu.

“Bilmiyorum, haberim yok” diyen Sam, dizinin yeni versiyonunda yer almamasıyla ilgili “Yasak Elma’nın bizim dışımızda da çok sevilen tarafları vardı. İyi bir senaryoyu kim oynasa sevilir. Belki taze kan daha iyi bile olabilir” açıklamasını yaptı.

Oyuncu, teklif gelmemesinin kendisini üzüp üzmediği sorusunu da “Yok, biz yeteri kadar doyduk” diye yanıtladı.