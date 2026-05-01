Şevval Sam: Yasak Elma’ya doyduk

#Şevval Sam#Yasak Elma#Yeni Dizi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2026 08:35

Şevval Sam başrolünde oynadığı, 6 sezon yayınlanan “Yasak Elma” dizisinin yeniden çekileceği iddiası hakkında konuştu.

Şevval Sam, yeni dizisi “Düğünümüz Var”la ilgili sorulara “Eli kulağında, hazırlıklara başladık” yanıtını verdi.

Oyuncuya başrolünde oynadığı “Yasak Elma” dizisinin yeniden çekileceği iddiası da soruldu.

“Bilmiyorum, haberim yok” diyen Sam, dizinin yeni versiyonunda yer almamasıyla ilgili “Yasak Elma’nın bizim dışımızda da çok sevilen tarafları vardı. İyi bir senaryoyu kim oynasa sevilir. Belki taze kan daha iyi bile olabilir” açıklamasını yaptı.

Oyuncu, teklif gelmemesinin kendisini üzüp üzmediği sorusunu da “Yok, biz yeteri kadar doyduk” diye yanıtladı.

 

 

