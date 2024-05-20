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Şevval Sam: Plaklar bana romantik geliyor

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#Şevval Sam#Şevval Sam#İstinye Park D&R
Şevval Sam: Plaklar bana romantik geliyor
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2024 07:39

Şevval Sam önceki gün İstinye Park D&R’da “Rock’ı Severiz” albümünün tanıtımını gerçekleştirdi.

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Sam, albümü plak formatında yayınladığını söyledi:

“Bu albüm dinleyicilere hediyem olsun. Ben yine bir ters bakış açısı koydum. Yeni şarkıları eski formatta deneyimlemek istedim. Bu aslında yeni ve eski jenerasyonu bir araya getirmek için yaptığım bir proje. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum.

Şevval Sam: Plaklar bana romantik geliyor

Sanatçı ayrıca birçok plağı olduğunu açıkladı: “Bir koleksiyonum yok ama evimde birçok plak var. Bana hep de romantik gelmiştir plaklar. CD ve kasetler kalktı. Ama kasetler tekrar dönecek. Bence buna da bir özlem yaşıyoruz. Dijitalden çok farklı tınlamalar bunlar.”

 

 

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#Şevval Sam#Şevval Sam#İstinye Park D&R

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