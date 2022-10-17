Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriTelevizyon Haberleri

Sevmedim Deme'nin halk galasında izdiham yaşandı

Güncelleme Tarihi:

#Kurtuluş Kuş#Burak Bulut#Sevmedim Deme
Sevmedim Demenin halk galasında izdiham yaşandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2022 08:28

Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut’un hayat hikayesini anlatan “Sevmedim Deme” filminin halk galası izdihama sahne oldu. İkili, sinema salonlarında hayranlarıyla buluştu.

Haberin Devamı

Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut’un hayat hikayesinin anlatıldığı “Sevmedim Deme” filminin halk galasında izdiham yaşandı. İkili, geçen gün üç ayrı sinema salonuna giderek izleyicilere sürpriz yaptı. Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut, “Bizim gerçek hayat hikayemizin konu edildiği filmimiz insanın hayatında yaşadığı tüm zorlukların bir anlam taşıdığını anlatıyor. Çok güzel ilgi görüyoruz, bunun için herkese sonsuz teşekkürler. Şarkılarımızı seven ve destekleyen herkesin, filmimize de aynı ilgiyi göstermesi bizi inanılmaz mutlu ediyor” dedi.

Sevmedim Demenin halk galasında izdiham yaşandı

Film, yapımcı Tolga Aykut’un Kurtuluş Kuş’u Karaman’dan, Burak Bulut’u da Elazığ’dan İstanbul’a davet etmesiyle başlayan hayalin adım adım gerçeğe bürünmesini anlatıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kurtuluş Kuş#Burak Bulut#Sevmedim Deme

BAKMADAN GEÇME!

BÜYÜK KAPIŞMA | Sağlık için hangisi daha faydalı Kahve mi çay mı

BÜYÜK KAPIŞMA | Sağlık için hangisi daha faydalı? Kahve mi çay mı?

#Kahve
Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken mağaralar | 7 ŞEHİR 10 ADRES

Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken mağaralar | 7 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota
Balkondaki görünmez tehlike: Kumru yuvadan uçunca bile risk devam ediyor

Balkondaki görünmez tehlike: Kumru yuvadan uçunca bile risk devam ediyor!

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

BÜYÜK KAPIŞMA | Sağlık için hangisi daha faydalı Kahve mi çay mı

BÜYÜK KAPIŞMA | Sağlık için hangisi daha faydalı? Kahve mi çay mı?

#Kahve
Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken mağaralar | 7 ŞEHİR 10 ADRES

Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken mağaralar | 7 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota
Balkondaki görünmez tehlike: Kumru yuvadan uçunca bile risk devam ediyor

Balkondaki görünmez tehlike: Kumru yuvadan uçunca bile risk devam ediyor!

#Sağlık