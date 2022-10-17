Sevmedim Deme'nin halk galasında izdiham yaşandı

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Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut’un hayat hikayesinin anlatıldığı “Sevmedim Deme” filminin halk galasında izdiham yaşandı. İkili, geçen gün üç ayrı sinema salonuna giderek izleyicilere sürpriz yaptı. Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut, “Bizim gerçek hayat hikayemizin konu edildiği filmimiz insanın hayatında yaşadığı tüm zorlukların bir anlam taşıdığını anlatıyor. Çok güzel ilgi görüyoruz, bunun için herkese sonsuz teşekkürler. Şarkılarımızı seven ve destekleyen herkesin, filmimize de aynı ilgiyi göstermesi bizi inanılmaz mutlu ediyor” dedi.

Film, yapımcı Tolga Aykut’un Kurtuluş Kuş’u Karaman’dan, Burak Bulut’u da Elazığ’dan İstanbul’a davet etmesiyle başlayan hayalin adım adım gerçeğe bürünmesini anlatıyor.